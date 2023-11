Alerta por tormentas: diluvia en Buenos Aires y hay probabilidad de granizo

Una feroz tormenta de lluvia y viento se desató esta tarde en la región metropolitana del AMBA, y el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que debido a la intensidad del fenómeno podría haber incluso caída de granizo en las zonas del conurbano.

Las fuertes lluvias llegaron a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores después de una jornada inestable, con temperaturas cercanas a los 27 grados. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Más temprano, la ciudad de Mar del Plata fue afectada por una intensa granizada que provocó destrozos y anegamientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un alerta de nivel amarillo por tormentas para las provincias de Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Córdoba y Santa Fe.

"Las áreas afectadas son el este de Buenos Aires, el centro y sur de Misiones, el noreste de Corrientes y gran parte de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Estas zonas se verán afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, precisó el organismo meteorológico", marcaron desde el SMN.

Entre las recomendaciones, el organismo nacional aconsejó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la caída de granizo.

El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", indicó el SMN.