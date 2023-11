Diabéticos: consejos de una especialista para una alimentación a medida

En el Día Mundial de la Diabetes te quiero contar que es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre (glucemias elevadas), lo que puede causar complicaciones graves si no se controla adecuadamente. Tener un peso saludable, la alimentación correcta y ejercicio regular son pilares fundamentales para su prevención y/o control.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla de manera efectiva. La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla correctamente, los niveles de azúcar en la sangre aumentan y pueden causar daño a los órganos y tejidos del cuerpo.

Existen dos tipos principales de diabetes: la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se produce cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye las células productoras de insulina en el páncreas. La diabetes tipo 2 se produce cuando el cuerpo no puede utilizar la insulina de manera efectiva o no produce suficiente insulina para satisfacer las necesidades del cuerpo.

¿Cómo prevenir complicaciones si sos diabético?

Si tenés diabetes, es imprescindible que te realice chequeos médicos de rutina para conocer tus niveles de glucemia, el estado de tus riñones, retina y pies, de ésta manera prevenir complicaciones graves.

¿Cómo mantener los niveles de azúcar en sangre de manera equilibrada y dentro de parámetros normales?

Controlá tu alimentación: es importante seguir una dieta saludable y equilibrada que incluya una variedad de alimentos ricos en fibras vegetales, frutas, legumbres y cereales integrales. Limitá el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares añadidos (productos de panadería, pastelería, golosinas, helados etc), y asegúrate de comer suficientes frutas, verduras y proteínas.

¿Cómo prevenir la diabetes?

Si no tenés diabetes y te preocupa desarrollarla en el futuro, hay varias cosas que podés hacer para reducir el riesgo de padecerla

Controla tu peso: la obesidad es un factor de riesgo importante para la diabetes tipo 2. Mantener un peso saludable puede ayudarte a mantenerte sano. Con ayuda de un profesional de la nutrición puede ser más fácil y llevadero llegar a los objetivos.

La diabetes es una enfermedad crónica que puede causar complicaciones graves si no se controla adecuadamente. Si sos diabético, es importante controlar tus niveles de azúcar en la sangre y seguir las recomendaciones de tu médico y nutricionista para prevenir complicaciones. Si no tenés diabetes, siguiendo un estilo de vida saludable podés reducir el riesgo de desarrollarla en el futuro. No olvides tus chequeos médicos de rutina que son imprescindibles para la prevención de ésta enfermedad silenciosa.

* Silvana Franco, licenciada en Nutrición MN: 6309

ig: Silvana franco.nutricion

lic.silvana.franco@gmail.com

WhatsApp: 1157620047