Debate presidencial: qué hay detrás de los gestos de los candidatos

El lenguaje corporal se refiere a las señales no verbales que enviamos a través de nuestras expresiones faciales, gestos, posturas y movimientos corporales. Es una forma de comunicación poderosa y a menudo inconsciente que puede transmitir información sobre nuestras emociones, actitudes y estados mentales.

No necesitamos especular: la ciencia del comportamiento humano, ha codificado más de cien gestos con más de diez mil combinaciones posibles en nuestro rostro.

En el debate presidencial de este domingo, el último antes del balotaje, no sólo las palabras de Sergio Massa y Javier Miliei fueron importantes. El lenguaje de los gestos, las posturas y las expresiones, el lenguaje no verbal, también fueron protagonistas y entenderlo puede ser tan atractivo como muchas de las definiciones que se escucharon.

Hugo Lescano, director del Laboratorio de investigación en Comunicación no Verbal en Argentina, recomienda antes que nada "creerle siempre al cuerpo porque nuestro cuerpo no sabe mentir".

En esa línea, el especialista tomó como referencia uno de los momentos centrales de la segunda parte del debate

"El debate presidencial estuvo lleno de hallazgos gestuales, entre ellos el llamativo manejo de las manos de Sergio Massa. Se trata de una configuración manual que hacemos cuando nos encontramos en ventaja. Cuando sentimos autoconfianza y nos preparamos para algo que estamos convencidos que estamos logrando, nos frotamos las manos", explica Lescano en un análisis que va en línea con la clara estrategia que tuvo durante todo el debate el candidato del oficialismo de intentar poner contra las cuerdas a su rival; un método que sin embargo no alcanzó para compensar la falta de explicación de sus propias propuestas.

Sergio Massa hizo ese gesto en dos oportunidades. Primero al confrontar a Milei en temas de educación y luego cuando invitó a buscar en Google los videos en los que su adversario dice algo contrario a lo que expresó en varios momentos del debate. "Lo hacen muchos deportistas antes de entrar al campo de juego, actores antes de entrar a escena cuando se sienten seguros del éxito de su performance en una obra, etc. Frotar las manos es un gesto autoreferencial que en occidente es un emblema gestual. Quien lo hace, se preparara para algo que desea porque confia en si mismo", agrega Lescano.

¿Qué opina Sergio Massa del presidente Alberto Fernández?

Días atrás, en el marco de la campaña presidencial, Sergio Massa fue entrevistado por una radio y una de las preguntas fue qué opinión tenía sobre Alberto Fernández. El gesto del candidato dijo mucho más que sus palabras, según analizó en esa oportunidad Lescano.

Mirá el video en el que se analizan los gestos de Massa

"La Unidad de Acción 23 (afinar los labios) combinada con la Unidad de Acción 41 (entrecerrar los ojos) manifiesta el menosprecio y rechazo que sentimos por algo o alguien, mas allá de lo que digamos", explica Lescano y agrega: "La periodista no pudo ver el rostro de Massa y creyó que 'no le respondió nada'. Sin embargo la respuesta fue contundente. Si alguna vez, en una conversación, alguien combina estos dos gestos, no te centres tanto en lo que dice", cierra el especialista.