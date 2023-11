Tránsito caótico: violencia, infracciones y aumento de vehículos producen indignación entre la gente

El pasado lunes un joven ciclista falleció tras ser atropellado por el Metrotranvía en la intersección de las calles Mariano Moreno y Palero, cerca del límite entre Ciudad y Godoy Cruz. La situación generó conmoción y se sumó a la numerosa lista de siniestros viales que continúa aumentando en nuestra provincia. En este marco, MDZ dialogó con diversas personas por las calles del centro mendocino para conocer su opinión sobre la convivencia urbana y el tránsito vehicular.

Entre las declaraciones de la gente, el uso y la implementación de las ciclovías es uno de los temas que más genera polémica, como así también, la cantidad y variedad de vehículos que circulan por las calles. "Es un caos" repiten tanto automovilistas, como ciclistas y peatones que, por otro lado, también afirman percibir, un incremento de situaciones violentas ocasionadas por discusiones callejeras.

Algunas intersecciones del centro, cuentan con policías de tránsito intentando organizar a los vehículos.

"Yo trabajo con la bicicleta haciendo repartos y las ciclovías me vienen genial. Ando por el centro pero también por Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz" expresó Juan Holman, un ciclista que transitaba en las inmediaciones de la calle Arístides, al ser consultado por MDZ y agregó "Siento que la gente es muy distraída y por eso ocurren los problemas. Los peatones suelen pararse muy cerca de las paradas de los colectivos y pisan la bicisendas. Yo en mi bicicleta tengo la bocina pero son pocos los que la escuchan, la mayoría de la gente está con auriculares o usando el celular y es realmente un peligro".

"Creo que todos necesitamos más educación vial. Incluso yo, no me creo el mejor. Hay que aprender a respetar las normas", comentó el ciclista quien también mencionó "El verdadero problema va a venir ahora con los monopatines eléctricos que cada vez son más. Yo escuché que en Francia los prohibieron. No hay seguridad para esa gente ni para los que estamos alrededor: van muy rápido y son distraídos".

Por otra parte, Juan hizo hincapié sobre un tema frecuente para mucha de las personas que transitan cotidianamente en bicicleta. "Yo en algunas esquinas no puedo frenar porque llevo mercadería y me da miedo que me roben. Ya me ha pasado, me robaron una bicicleta con el canasto lleno. Ahora estoy pagando el seguro para la bici que me sale unos 1.500 pesos", además, admitió "También observo que hay mucha pelea callejera. Yo no me quedo discutiendo, pero es algo que se ve y sucede todos los días por el centro."

Juan Holman, uno de los tantos ciclistas que transitan el centro mendocino.

Sergio, un taxista ubicado en la intersección de las calles Mitre y Colón del centro, respondió a MDZ: "El tránsito de Mendoza es un desastre. Tenemos veredas de 6 metros que si vos las ves no están repletas de gente. Entonces yo me pregunto ¿Por qué meten las bicisendas en las calles? Hay cada vez más vehículos y necesitamos espacio. Son muy inteligentes los directivos...necesitamos espacio y lo achican", además comentó "Como taxista no estoy a favor de la bicisenda, me complica el trabajo y me insultan cuando dejo a pasajeros que los tengo que dejar donde ellos me piden. Hay lugares donde, entre paradas de colectivo y bicisendas, sólo entra un vehículo, ¿dónde querés que me frene?".

El trabajador también mencionó que, en su opinión, los ciclistas respetan las normas de tránsito pero pasan por encima de los peatones. "Mirá, yo no te digo que me las sé todas, pero las autoridades no consultan a quienes transitamos por acá todos los días. La calle está muy caótica. Sobra espacio en las veredas, las bicisendas deberían ir ahí y que tapen las cunetas. Además, fijate lo que pasa en la calle Belgrano, la bicisenda está muy cerca de donde pasa el Metrotranvía eso es un peligro, cualquiera que pierda el equilibrio ahí va a tener problemas. Las tendrían que haber hecho del otro lado, como te digo, en la vereda. ¡No nos quiten más espacio de la calle por favor!" expresó.

Sergio, trabaja manejando un taxi y afirma que la calle está "muy caótica".

En contraposición a lo mencionado por el taxista, Germán Moyano, un joven que estaba a punto de subirse a una de las bicicletas públicas ubicadas sobre la calle Belgrano del centro mendocino, declaró a MDZ: "Las ciclovías vinieron bien, son excelentes. Las fallas están en que hay muchas que tienen baches y se cortan. Por ejemplo, la conexión de Godoy Cruz a Ciudad es perfecta pero si tengo que ir de Ciudad a Maipú, como es mi caso, ya tengo que hacer largos tramos por la calle".

"Los autos y las camionetas andan muy sacados por la ciudad. También es verdad que las bicicletas andan por cualquier lado, por eso considero positivas a las ciclovías porque ordenan. En la vereda es imposible...si vas por ahí los restaurantes te dicen que vayas por la calle y si vas por la calle que vayas por la vereda, estamos desprotegidos" argumentó Germán, quién también contó que utiliza las bicicletas públicas porque hace dos semanas le robaron la suya. "Yo me venía en la bici desde Maipú todos los días al centro, ahora no puedo, vengo hasta el centro y hago algunos tramos con estas bicis" admitió. Germán, un ciclista urbano que utiliza las bicicletas públicas porque hace unos días le robaron la suya.

Por su parte, Alejandro, un motociclista que trabaja para Pedidos Ya que se encontraba buscando un pedido sobre la calle San Martín del centro, analizó: "Hay muchos ciclistas que no respetan la bicisenda y se meten entre medio de los autos. De todas maneras, creo que si respetan las normas de tránsito pero hay de todo. Hay muchos que andan paseando o jugando y no respetan nada" y también agregó: "Creo que muchos autos no respetan ni a las motos ni a las bicicletas. Hay muchas personas que andan desconcentradas, es muy peligroso, hay mucho tránsito". Alejandro, trabaja como repartidor en su moto y frecuenta seguido las calles del centro mendocino.

En este marco, tanto peatones, como automovilistas, motociclistas y ciclistas coinciden con que el tránsito en las calles mendocinas se encuentra bastante caótico y complejo debido a la cantidad y variedad que hay de los vehículos. "Los que transitamos por el espacio público debemos hacerlo respetando la normativa vigente que es la Ley de Tránsito provincial, en este marco legal, todos tenemos derechos y obligaciones en el tránsito", argumentó a MDZ el especialista en Seguridad Vial, Roberto Tomassiello, quién también puntualizó en la importancia de concientizar sobre el uso de la tecnología al transitar, como por ejemplo, el uso de los auriculares y de los celulares.

Con respecto a la convivencia entre ciclistas y automovilistas, el especialista analizó: "En un futuro no muy lejano el Estado tendrá que dar capacitaciones a los ciclistas o tener licencia para conducir una bicicleta en zonas urbanas. Hay un crecimiento exponencial en el uso de bicicletas y es necesario que se respeten las normas. Hasta ahora no hay control, ni sanciones específicas sobre ellos", al mismo tiempo, con respecto a las bicisendas el especialista mencionó: "No se puede negar la importancia de las bicisendas pero tampoco pueden colocarse en cualquier arteria. En algunos casos creo que la ubicación no ha sido la adecuada". En este último tiempo, el uso de bicicletas aumentó en Mendoza.

"Hay una diferencia entre ciclovía y bicisenda. En la ciclovía se comparte el uso de peatones y ciclistas y en las bicisendas son exclusivas para ciclistas. Acá en Mendoza prevalecen las ciclovías y esto implica el respeto para poder hacer que sea fluido el tránsito de ambos. No están bien señalizadas y a veces se usan mal, me he encontrado ciclovías donde van motos de Pedidos Ya a toda velocidad. Debe estar bien señalizadas para que todos sepan a qué atenerse. Por ejemplo, la de calle Belgrano entiendo que está hecha para ser compartida por peatones y ciclistas, pero uno tiene que deducirlo por la falta de señalización", explicó Tomassiello y agregó: "Siempre aparece el problema donde el más grande busca imponerse sobre el más chico y en el tránsito esto se observa de manera clara. En la calle, los autos quieren pasar por encima a las bicis y en las ciclovías son las bicis las que no respetan a los peatones".