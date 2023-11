"¿Qué derechos voy a perder?": mostró cómo vive y se volvió viral

Un joven del partido bonaerense de José C. Paz se volvió viral al mostrar las condiciones en las que vive para explicar por qué votará por Javier Milei en el balotaje.

"No tengo agua corriente, no tengo cloacas. ¿Qué derechos voy a perder si gana Milei?", se pregunta Franco en el video que se viralizó en redes sociales.

"En José C. Paz la mayoría no tenemos agua corriente, sacamos de un pozo. La mayoría no tenemos cloacas, tenemos pozo ciego. La mayoría nos bañamos con calefón. No tengo miedo de que gane Milei", aseguró el joven en el video viral.

"¿Los mismos de siempre van a hacer las cosas distintas? ¿Por qué no lo hacen ahora? Con tu plata están haciendo toda la campaña. Me critican por ser de barrio y votaron toda la vida pelotudeces", agregó el joven.

"Me siento orgulloso de bañarme calentando agua. Que vengan los políticos a hablar de humildad. El propio intendente de José C. Paz vive en Pilar y ni conoce la realidad que vivimos", completó Franco.