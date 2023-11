La influencia de lo que vemos y escuchamos en la mente: cómo los mensajes subliminales moldean nuestra forma de pensar y actuar.

Nuestro cerebro, esa supercomputadora biológica, no solo procesa lo que experimentamos conscientemente, sino que también absorbe, capta y fija mensajes a nivel subconsciente. La mente subconsciente es el espacio que está debajo de la mente consciente, que es la ejecución de las acciones, pensamientos e ideas. En el subconsciente se moldean los sentimientos, las emociones, los hábitos que dejamos entrar en nuestra vida y todo aquello que luego repetimos en la forma de ser y de actuar.

Si no somos conscientes de los mensajes que nos llegan, ¿cómo podemos moldear un modelo mental saludable y efectivo, que nos invite a avanzar en la vida, en vez de retroceder hacia comportamientos o anclajes tóxicos? Aquí profundizaremos este tema, incluyendo varias estrategias para navegar en este mar de estímulos.

La inevitable influencia de nuestro entorno

La ciencia nos ha ofrecido datos irrefutables sobre cómo nuestro entorno moldea nuestra mente y, por ende, nuestra vida. Estudios en psicología y neurociencia destacan diferentes formas en las que somos influenciados en forma inconsciente, quieras o no, y si no tienes el discernimiento adecuado, puede ser que algunas de esas formas de pensar se hayan forjado y las hayas normalizado, aunque no sean buenas para ti.

La ciencia nos ha ofrecido datos irrefutables sobre cómo nuestro entorno moldea nuestra mente. Foto: MDZ.

Revisemos algunos ejemplos de cómo funciona el entorno y moldea las percepciones y reacciones:

Violencia visual y agresión: un estudio realizado por la Universidad de Michigan demostró que los estudiantes que vieron una película con contenido violento eran más propensos a actuar de manera agresiva en comparación con aquellos que vieron una película no violenta. La razón es que el comportamiento violento que se observa reiteradamente, deja a la mente y los estresores del cerebro en una situación de máxima excitación y vulnerabilidad para actuar de la misma forma. Sin que esto signifique que lo vayas a hacer, si el entorno ha sido violento en tu vida, se tiende a repetir el patrón que conoces.

un estudio realizado por la Universidad de Michigan demostró que los estudiantes que vieron una película con contenido violento eran más propensos a actuar de manera agresiva en comparación con aquellos que vieron una película no violenta. La razón es que el comportamiento violento que se observa reiteradamente, deja a la mente y los estresores del en una situación de máxima excitación y vulnerabilidad para actuar de la misma forma. Sin que esto signifique que lo vayas a hacer, si el entorno ha sido violento en tu vida, se tiende a repetir el patrón que conoces. Imágenes corporales y autoestima: en otro estudio psicológico de la Universidad de Harvard se concluyó que las adolescentes expuestas a imágenes de modelos delgadas eran más propensas a desarrollar una imagen corporal negativa, contribuyendo a problemas como la baja autoestima y trastornos alimenticios. Durante la pandemia del Covid, con el auge de la conectividad en redes sociales y la libertad coartada por algunos meses, muchas personas empezaron a sentirse a disgusto con su cuerpo, incluyendo un aumento de las consultas psicológicas y hasta desenlaces fatales de suicidio.

Una muy conocida experta en marketing digital me confesó en una charla para mi podcast que empezó a sentirse gorda y poco atractiva durante la pandemia como producto de todo lo que consumía en su especialidad, las redes; en este caso, decidió

compartir su vulnerabilidad en Instagram, y su proceso para verse mejor y recuperarse con la ayuda de la terapia.

La música formatea tu cerebro y los estados de ánimo

Así como la música suave y tranquila te serena, la música altisonante puede colocarte en un estado de alteración mental y emocional muy rápidamente. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley encontró que la música tiene la capacidad de alterar el estado emocional. Se comprobó que la música alegre puede mejorar nuestro estado de ánimo, mientras que la música triste puede hacer lo contrario.

Del mismo modo, si escuchas canciones con lenguaje empobrecido, tu mentalidad va a ir moldeándose en ese sentido, por ejemplo, cierto tipo de canciones con agresividad evidente o subliminal, o con prototipos humanos que denotan a cierto género o grupos sociales, como las controvertidas canciones de violencia hacia la mujer, o sobre hombres infieles y traidores. Y sabemos que no siempre es así, aunque esto se retrata muy seguido.

Aunque aparentemente sean simples historias, la sobreabundancia de consumo de este tipo de letras hará que empieces a normalizarlas mentalmente, y de allí a hablar de cierta forma, usar términos nuevos en las relaciones interpersonales y limitar tu

capacidad de pensar positivamente. Si escuchas canciones con lenguaje empobrecido, tu mentalidad va a ir moldeándose en ese sentido. Foto: MDZ.

Subliminal: lo que está debajo del umbral de la conciencia

Toda la construcción del marketing, donde se incluyen los mensajes en las redes sociales, canciones y cualquier producto que llegue a la gente, tiene mensajes subliminales. Se le llama así a las señales o mensajes diseñados para pasar por debajo del radar de nuestra conciencia perceptiva y entrar directamente en el subconsciente. Hay varios estudios al respecto. Por ejemplo, uno de la Universidad de California en Los Ángeles, que muestra que incluso cuando no estamos conscientes de estos mensajes, pueden tener un impacto significativo en nuestras decisiones y comportamiento. Este estudio en particular encontró que los anuncios subliminales sobre comida podían hacer que las personas eligieran opciones alimenticias menos saludables.

Cinco estrategias para protegerte y hacer ecología mental

No eres responsable por los mensajes que te llegan: sí eres responsable por lo que tú dejas entrar y permanecer en tu mente. Porque, por más inocentes que te parezcan, tienen un impacto subliminal que luego, se refleja en cierto sesgo o manera de pensar,

actuar y hablar.

Si quieres hacer lo que llamo “ecología mental”, aquí van cinco ideas que te pueden ayudar:

Ten consciencia del ambiente y de los estímulos: ser consciente de tu entorno y de los estímulos a los que estás expuesto te permitirá darte cuenta más rápidamente sobre aquellas cosas que no te favorecen, por lo que podrás controlar o gestionar mejor su influencia en tu mente. Elige contenido constructivo: prioriza contenido que te eleve, te inspire y te motive. Puedes filtrar los temas, dejar de seguir cuentas que consideres poco apropiadas para tu mentalidad en las redes sociales, y aumentar la cuota de aquellas que construyen con mensajes edificantes. Limita la exposición a estímulos negativos: así como puedes elegir dejar de pasar tiempo con personas tóxicas, toma consciencia de que si algo te hace sentir mal, te resuena de mala forma o te sientes en obligación de hacer algo contrario a tus valores -así sea el fragmento de una letra de una canción, probablemente no sea algo a lo que quieras exponerte regularmente. Conoce el poder de la mente subconsciente: el espacio mental subconsciente necesita de cuidado de tu parte porque es allí donde se gestionan las emociones y sentimientos. Si te rodeas de un entorno más positivo, estarás contribuyendo a aumentar tu bienestar. La mente subconsciente no discrimina entre lo que es bueno o malo para ti: simplemente, donde enfocas tu atención, te da más de eso. Esa es tu gran responsabilidad si quieres depurar los resultados de tu vida. Cuida tu mentalidad y pensamientos: la meditación, el silencio, la lectura constructiva, ver películas estimulantes, el yoga y el mindfulness, te permitirán desarrollar la atención plena y la observación consciente, para ayudarte a filtrar los estímulos externos que no son contributivos, y centrarte en tu bienestar interno.

Si quieres cambiar tu vida, cambia tus pensamientos. Foto: MDZ.

Brian Tracy, conocido escritor y conferencista de desarrollo personal y mentalidad, afirma: "Tus pensamientos crean tu realidad. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces crean tu vida. Si quieres cambiar tu vida, cambia tus pensamientos". Con observación y dedicación, podrás lograrlo.

* Daniel Colombo, es facilitador y máster coach ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos.

Podes visitar mi canal de Youtube haciendo click aqui.