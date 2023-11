La influencer que hizo de la sensualidad un método para ayudar a los demás

Nicole Barrera tiene mil dientes y una cara alegre que la acompaña desde que entra a las redacción de MDZ en medio de una lluvia torrencial. Es muy joven, nació en San Miguel y vivió en Birmania, ese lugar donde se cruzan Laos, India, Bangladesh, China y Tailandia y la pagoda de Shwedagon cautiva a millones de personas por año. Trabajó en la embajada de Gran Bretaña, colaboró en su barrio natal y se dio cuenta que podía hacer que su personalidad y su físico le permitieran dedicarse a lo que realmente le mueve el alma: conseguir marcas, donaciones y dinero para transformar la realidad de personas y animales con una tipología de carencias y situaciones de violencia. Estudia comunicación, es una mezcla rarísima entre una persona que hace trabajo solidario, cocina para personas en situación de calle y resuelve necesidades en hogares, con una chica sensual que convoca y muestra.

- ¿Cómo se te ocurrió que podías lograr convocar marcas y que te puedan pagar por mostrar el cuerpo y aprovechar eso y darle una mano a otro?

- Yo vivía en Asia, me fui a vivir por un año, trabajaba en la embajada de Gran Bretaña y había dejado un poco las redes, venía con lo mismo, marcas. Entonces como que en un momento dije quiero hacer otra cosa, yo soy cristiana y entonces digo, a ver, yo siempre oraba y le decía a Dios por qué tengo estos seguidores, ¿por qué me pasó esto a mí? Obviamente yo buscaba la mejor foto, me sacaba veinte fotos y buscaba la mejor. Empecé a enfocarme a crecer en redes, pero digo bueno, tengo esta herramienta, ¿para qué? Entonces como siempre de chica ayudaba un montón, daba, juntaba donaciones, siempre lo hacía desde ese lado. Siempre me gustó mucho lo que es la política y yo sentía que las políticas sociales, están bien, pero siempre y cuando sean bien aplicadas, bien planeadas y bien desarrolladas, porque siento que no está pasando eso en Argentina. Entonces dije qué es lo que yo puedo hacer y hablando con el embajador, él me dijo de involucrarme más y empezó todo con San Miguel con noches solidarias y me di cuenta de que me gustaba y les dije que quería ir a cocinar con ellos. Y digo bueno, ¿cómo combino todo esto? Porque obviamente tenés a la gente que siempre te va a criticar, que te va a decir que estás usando a alguien. Incluso ya me han puesto que soy un partido, que tengo un puesto en la política y no, para nada.

- A vos te contratan marcas para publicitar y vos ganas tu plata y después decidís, una especie de Santiago Maratea ¿no?

- Me gustaba muchísimo lo que hacía él, esta herramienta va a servir para esto, para compartir, para acompañar, sobre todo si puedo tener un canje obvio y dárselo a otro. Para mí es buenísimo porque muchas veces por ejemplo estoy llena de ropa y pienso: bueno, acepto el canje y después lo doy, ahí es cuando te das cuenta que tenes ese poder y lo podes usar. Así empecé y me sumé a Juntos por los Niños, que es una asociación sin pertenencia de partidos políticos. Después llegó el primer caso con un muy lindo evento que juntamos casi 500.000 pesos que obviamente se va devaluando, pero en ese momento le sirvió un montón y así empecé y llegaron más cosas. Ayer, por ejemplo, fui a ver a una chica que le habían entrado a robar y necesitaba juntar plata porque habían destrozado la puerta en San Miguel, habían vendido un auto para pagar deudas y los ladrones pensaban que tenían la plata del auto ahí adentro y rompieron todo, así que obviamente lo vi súper necesario y fui y me mandé y empecé a hacer el video, a pedir ayuda y me encanta.

- ¿Qué te condenan en una mina que resuelve o transforma o colabora con la transformación de la realidad de una persona promocionando una marca? ¿Cuál es el punto negativo que te condenan y de qué te acusan?

- Yo creo que lo que les molesta es ese estereotipo que tienen ellos, critican mucho que yo muestre y haga el video, pero es que si yo no muestro y no hago el video, la ayuda no llega. Y si pudiera ayudaría a todo el mundo, obvio, uso esta herramienta para que llegue a más gente y se multiplique la ayuda.

- ¿Cuál es tu máximo desafío?

- Serían muchos, porque también ayudo con cosas de los animales, no sé si tengo uno solo porque son muchísimos y más cuando es en lo social. Ahora con los chicos de Republicanos Unidos estamos haciendo unas charlas para reforzar la educación, que creo que si tenemos un poco más de educación, muchas cosas podrían evitarse, tanto de lo que es el maltrato animal o llegar más al lado de la empatía a través de estas charlas, que serían charlas educativas con diferentes temas para diferentes rango de edad, por ejemplo.

La idea es en mi municipio que vengan con la charla y me digan voy con un vecino a juntar gente, veinte personas, chicos de quince años, entonces tener un listado de diferentes charlas que podemos hablar del grooming, del bullying, de la importancia del uso de las redes de diferentes tipos educativos que los eduquen, incluso a un centro de jubilados.

-¿Qué te pasa a vos cuando te cuesta juntar el mango para una puerta de una mina que la rompen y ves que es muy normal que un político se mueva en avión privado? ¿Qué te pasa con esa política y la distancia que hay con una sociedad empobrecida?

- A mí es un tema que me llega y me da bronca porque ella siempre habló de las minorías y ella le al resto sentir que es una más, que es parte del pueblo. Si yo soy intendente de San Miguel y me voy a pasear en un yate y de repente mi vecina no tiene la alarma vecinal o algo que la pueda salvar en un momento que ella lo necesite yo no puedo mirar para otro lado, ¿ok? Volvemos a la idea de empatía. ¿Cómo te podés ir a darte todo el lujo cuando tu municipio se está inundando, cuando hay gente que la está pasando mal? No te voy a reclamar si vos tenés el municipio excelente, si la gente está toda conforme, si tenemos buena educación, si los chicos están, tienen su comida en el comedor.

- ¿Y por qué los votan?

- Por qué se conformaron con el:" bueno, estoy bien, me roba pero algo me da". Vos escuchas eso continuamente en la sociedad y yo creo que que a la hora de votar es también un poco eso, que no hubo un candidato que pueda entrar a la gente en la oratoria, como entraron Cristina y como entra ahora Sergio Massa. Massa es un es el político que más te sorprende cada día, no hay que subestimarlo nunca, este hombre ahora está diciendo que va a sacar los planes, obviamente quiere captar los votos que tiene Javier Milei.

¿Cuál es tu pálpito del 22, del 19, del balotaje?

- Soy medio bruja, no quiero decir nada, yo quiero que gane Javier Milei, nunca puede subestimar al kirchnerismo o al peronismo en conjunto que son lo mismo, nunca se lo puede subestimar. No quiero decir, pero me da terror lo que pueda llegar a pasar.

- ¿Y te gustaría en el 2025 ser candidato o ser funcionaria pública? ¿Cómo te ves de acá a diez años postulándose para gobernadora de la provincia?

- Mirá, me encantaría, por lo que sea que sea en ese momento, las ideas liberales sí. Yo soy muy abierta en el tema de la política, para mí el fanatismo en la política está muy mal, si vos te encierras en decir yo soy kirchnerista, yo soy peronista, yo soy liberal, estás haciendo mal, vos tenés que ser vos con tus ideales y respetarte a vos y decir "esto me gusta y esto no" porque cuando vos te volvés un fanático de la política no podés criticar al candidato, no podes ver lo que está haciendo mal y se justifica todo, y para mí justificar lo que está mal es un error. El robo no lo tiene, la violencia, no lo tiene.

