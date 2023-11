El papa Francisco destituyó a un obispo estadounidense: los motivos

En un contundente gesto que se conoció en las últimas horas, el Papa Francisco destituyó al obispo Joseph E. Strickland, un mediático religioso de la localidad de Tyler, en el estado de Texas, Estados Unidos.

Entre los católicos conservadores estadounidenses, Strickland es uno de sus críticos más acérrimos y en varias ocasiones se expresó en contra de las decisiones y expresiones del sumo Pontífice.

Según fuentes religiosas, la drástica medida tomada por el Papa Francisco no es habitual ya que es muy raro que un obispo católico romano sea relevado de sus funciones. Lo habitual es que se le pida que diriman cuando manifiesta alguna diferencia o su comportamiento no es el esperado. De esta forma, presenta su renuncia y es el Papa quien la acepta.

Los Pontífices toman este tipo de medidas, consideradas drásticas, cuando un obispo rechaza una petición de dimisión. y siempre que sea por razones muy graves, escándalos o manifiesta incapacidad.

Este sábado, la Santa Sede difundió el anuncio el cual reza: "El Santo Padre ha relevado al obispo Joseph E. Strickland del gobierno pastoral de la diócesis de Tyler (EEUU)"

Strickland cumplió 65 años hace 11 días y llevada doce años al frente de esta diócesis en Texas, que tiene unas 50 parroquias y 130.000 católicos, miles de ellos de lengua española. Es conocido por haber expresado con más claridad y libertad su postura contra ciertas medidas del Papa Francisco.

Motivos

En las redes Vaticans News se aclaró las razones del gesto contundente que tomó el Papa con el obispo texano, y la vinculó con una visita apostólica que se realizó meses atrás investigar la administración de la diócesis de Tylor, preocupada por supuestos "malos manejos económicos", lo que Strickland desmintió en ese momento.

El mensaje de Vatican News en la red social "X" sobre la decisión del Papa Francisco. Foto: captura de X.

Strickland es conocido en Estados Unidos como un firme defensor del niño por nacer, del matrimonio, de la liturgia tradicional en latín y de la ortodoxia católica. Usaba vídeos, escritos y actos públicos. Durante la pandemia de coronavirus animó a hacer mini-procesiones Eucarísticas. Cada semana escribía varios mensajes en Twitter sobre temas de fe y actualidad, a menudo criticando por sus nombres a la congresista Nancy Pelosi y el presidente Joe Biden por declararse católicos pero fomentar políticas anti-vida, anti-familia y contra la libertad religiosa, expresó el portal Religión en Libertad.

El 12 de mayo de 2023, Strickland comentó en Twitter: "Creo que el Papa Francisco es el Papa, pero es hora de que diga que rechazo su programa de socavar el Depósito de la Fe. Seguid a Jesús".

Sobre la visita apostólica, el obispo la comparó con "ser llamado a la oficina del director" y dijo que "no fue divertida". Admitió: "Ha habido algunos problemas administrativos y estoy seguro de que la gente está preocupada". Pero añadió también: "No tengo nada que ocultar".

Preguntado hace unas semanas por la agencia Religion News Service sobre si se le iba a pedir su dimisión, Strickland respondió en un e-mail que "como principio básico no puedo renunciar al mandato que me dio el Papa Benedicto XVI", que fue quien le nombró obispo de Tyler. Y añadió: "Por supuesto que el mandato puede ser rescindido por el Papa Francisco, pero no puedo abandonar voluntariamente al rebaño que se me confió como sucesor de los Apóstoles".

La destitución fue anunciada simultáneamente por el Vaticano y la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Ninguno de los dos comunicados dio una razón. Tampoco hubo una respuesta inmediata de Strickland en sus redes sociales, donde es muy activo.

Francisco nombró al obispo de Austin, Texas, Joe Vasquez, como administrador interino de la diócesis, según el comunicado.