Todo por el aire: con las lluvias, llegaron los mosquitos y se disparó el precio del repelente

En el Litoral, el fin de la sequía histórica, el paso de la Niña al Fenómeno del Niño, se manifiesta sobre el final de la primavera con varias particularidades: marcada presencia de lluvias, alto porcentaje de humedad, calor y la aparición masiva de mosquitos. Similar a lo que ocurrió durante la pandemia del coronavirus, cuando se incorporó el uso habitual del alcohol en gel, los especialistas recomiendan llevar siempre el repelente. ¿A cuánto se consigue en las farmacias?

Después de un extenso período sin lluvias, la región cambió la frecuencia de los episodios y desde hace dos semanas las precipitaciones se repiten, acompañadas de altas temperaturas. "Es lo que necesitan los mosquitos para proliferar, tienen un ciclo acuático donde se desarrollan el huevo, larva y pupa", explica a MDZ Mariana Maglianese, responsable del Control de Vectores de la Región Salud de Santa Fe.

"Se trata de un mosquito molesto el que está proliferando ya que está asociado a zanjas, lagunas", explica la especialista intentando calmar la desesperación de los santafesinos a partir de la explosiva aparición. A su vez, apuntó que para intentar controlarlos y evitar que continúe la aparición es necesario evitar la acumulación de agua en patios, cunetas y descacharrar.

Por otra parte, Maglianese se refirió a la efectividad de la fumigación en espacios públicos y aseguró que no es una buena opción. "La fumigación actúa sobre los adultos, mientras que la fábrica está con el agua acumulada donde se reproducen los huevos y larvas. Mientras matas al que vuela siguen naciendo a la par", explicó. A su vez, indicó que la fumigación no es selectiva, por lo que "mata mosquitos, aguaciles que son controladores naturales, abejas que son polonizadoras, en fin, matas todos los insectos", enfatizó.

Con esa misma mirada coincidió Haydeé Peña, docente de Entomología Sanitaria, Control de Plagas y Vectores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL): "Los organismos internacionales están recomendando no fumigar, a no ser que exista algún brote, como podría ser uno de dengue, en ese caso sí es conveniente. En instancias como las que nos encontramos hoy, la recomendación es tomar medidas preventivas, porque con la fumigación se elimina el adulto, pero también los enemigos naturales, no es selectiva, mata a todos".

"La fumigación no es saludable, afecta todo bicho que tiene neurona. En una mayor o menor medida, contamina, intoxica, destruye y daña a todos los seres vivos", subrayó Mariana Maglianese e invitó a usar espirales, repelentes, ropa que cubra el cuerpo, telas mosquiteras en puertas y ventanas para protección personal.

Cuánto cuestan los repelentes

Ante la masiva aparición de mosquitos en espacios públicos y domicilios particulares, la recomendación de parte de médicos y especialistas es la incorporación y uso permanente de los repelentes. De acuerdo al relevamiento en farmacias de Santa Fe, el costo oscila entre los 1500 hasta 4000 pesos, dependiendo el tamaño, envase y marca de la que se comercialice.

Recomiendan uso de repelente. Foto: Gobierno SF

"Durante las últimas semanas, a partir de la invasión de mosquitos en la ciudad, tuvimos una mayor demanda y aumento en la cantidad de consultas por parte del público", comentó un comerciante de la ciudad. A su vez, indicó que a diferencia de otros años, ahora se adelantó el uso a partir de las lluvias.

Santa Fe cuenta con línea propia de repelentes

Desde finales del 2020, Santa Fe fabrica la línea propia de repelentes para insectos. Lo hace a través del Laboratorio Farmacéutico Industrial (LIF) y el producto es distribuido de forma gratuita en los centros de salud bajo prescripción médica.

El repelente de insectos LIF (Spray de uso externo por 150 ml.) se incorporó hace tres años a la lista de especialidades farmacéuticas fabricadas por el LIF, luego de haber sido desarrollado, producido y envasado íntegramente por las trabajadoras y los trabajadores del laboratorio. La fórmula es propia, realizada por los profesionales del Área de Desarrollo.

"Todos los que lo han probado destacan dos cosas de este repelente: una es el olor, que no tiene el típico olor a veneno, ese olor tan fuerte, tan desagradable, que si uno lo tiene que llevar todo el día, a veces, causa rechazo. Este tiene un olor muy agradable. Y después, la efectividad", destacó Analía San Román, una de las integrantes del directorio del Laboratorio.