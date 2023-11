La razón por la que los argentinos se oponen a la donación de órganos

A más de cinco años de la sanción de la Ley de Trasplante de órganos, tejidos y células, más conocida como Ley Justina, y con la certeza de que el trasplante de órganos continúa siendo el mejor tratamiento médico para la insuficiencia orgánica terminal, el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina detectó que cerca del 10% de los argentinos se opone a la donación de órganos y el 14% manifestó no estar predispuesto a donar órganos o tejidos.

Aparte de ese número, que tiene su contraparte en un 74%de la sociedad que sí se manifestó a favor de la donación de órganos y tejidos, el estudio detectó otros valores que deben ser tomados en cuenta por el sector sanitario. El 15% de los encuestados reconoció no tener una posición tomada al respecto.

Posición de los argentinos respecto a la donación de órganos. Fuente; Cruz Roja Argentina

Más allá de estos números respecto a la posición, un dato preocupante que se desprende de los resultados del estudio tiene que ver con el fuerte desconocimiento sobre el tema. El 50% de los encuestados reveló no estar informado sobre el concepto de donante presunto y un 64% del personal de salud manifestó que la oferta educativa sobre el tema es insuficiente.

Más allá del desconocimiento, entre las personas que se manifestaron en contra de la donación de órganos hay un denominador común: se trata de la desconfianza. "Del 9% de personas encuestadas que están en contra, la principal razón que se enuncia es la creencia de que las listas de espera no se respetan (66%)", dice el informe de la Cruz Roja Argentina y enseguida detalla las siguientes razones:

Un 36% se opone porque piensa que se dejan morir personas para obtener sus órganos y tejidos

Un 12%, porque considera que en Argentina hay tráfico de órganos y tejidos

Un 45% eligió otras razones y entre estas se destaca la desconfianza, luego de las creencias religiosas. El 8% de estas personas señaló, incluso, que prefiere vender los órganos en lugar de donarlos.

Por qué los argentinos están a favor de la donación de órganos

"La principal razón que las personas encuestadas expresan (80%) para encontrarse a favor de la donación de órganos, es que si lo necesitaran para sí o para un familiar, les gustaría poder recibir una donación", señala el informe en referencia a la reciprocidad. La siguiente razón que esgrimen quienes están a favor de la donación de órganos es "trascender luego de la vida (59%), seguido de un 38% que desea ayudar a otras personas".

También hubo un 6% que justificó su posición esgrimiendo otras razones entre las que se destacan "la utilidad de la donación" y "la sensibilización previa sobre la temática por casos de familiares o amistades".

Por qué los argentinos no están dispuestos a donar sus órganos

El 40% de las personas que dijeron no estar dispuestas a donar sus órganos reconoció tener "miedo a que no se haga todo lo posible por salvarlos/as por ser donantes voluntarios/as". En tanto un 30% declaró que su decisión está fundada en "el deseo de que no se moleste a su familia con ese tema". La tercera razón más repetida por quienes no están dispuestos a donar sus órganos es "el miedo a que se maltrate su cuerpo luego de extraer los órganos y tejidos".

Luego, hay otros motivos por los que las personas no están dispuestas a donar sus órganos:

18% cree que se traficará con sus órganos y tejidos

12% por razones religiosas

Preocupados por la cantidad de gente que prefirió no responder (17%), los investigadores indagaron las causas y reconocieron que este porcentaje "da cuenta de que este tema puede ser sensible y tabú para una parte de la población". Además apuntaron que dentro del 6% que eligió otra razón para justificar su decisión, se destacan "desconocimiento, desconfianza o preexistencia de enfermedades y/o daños en los órganos". Nuevamente, la falta de formación e información está influyendo de forma negativa en la toma de decisión.

Qué órgano donarían los argentinos y por qué

El informe muestra que hay un "alto consenso sobre los órganos que las personas estarían dispuestas a donar". La lista la encabeza el corazón (90%), siguen riñones (85%), pulmones (81%) e hígado (81%).

En el extremo opuesto de la lista se encuentra la piel. Sólo el 67% de los encuestados nombró este órgano como un potencial órgano a donar. El anteúltimo puesto lo tienen los huesos con un 71%.