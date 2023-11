Combustible: ¿qué cambió luego del último aumento?

Argentina está transitando semanas decisivas. El próximo 19 de noviembre se definirá quién será el próximo presidente, y la incertidumbre propia de un balotaje electoral se respira en el ambiente.

A esa situación, se suma la crisis económica que vive el país, y que tiene a maltraer a los argentinos, que ante una inflación creciente, cada vez necesitan más dinero para llegar a fin de mes.

Sin ir más lejos, uno de los rubros que aumentó sus precios en estos últimos días fue el combustible. La suba ocurrió luego del desabastecimiento del mismo, que impidió, por momentos, la circulación de vehículos debido al faltante y a las largas filas.

Tras un tire y afloje entre las petroleras y el Gobierno Nacional, se estableció un aumento del 10% en todos los combustibles. Si bien el precio de cada tipo varía en las diferentes provincias del país (por temas de logística para el traslado), estos son los siguientes precios de referencia en cada uno de ellos:

Gasoil super: $331

Gasoil premium: $423

Nafta super: $306

Nafta premium $388

Los valores de los combustibles subieron un 10%. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

¿Cuánto vale aproximadamente llenar un tanque de nafta?

MDZ consultó a diferentes automovilistas sobre la cantidad de dinero que debían destinar para llenar un tanque de combustible para sus vehículos. Las respuestas variaron dependiendo de la capacidad del tanque que tiene cada auto y la calidad del combustible que cada usuario decide cargar.

Las estaciones de servicio volvieron a tener combustible luego del conflicto entre las petroleras y el Gobierno. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

En esa sintonía, vale destacar que se necesitan alrededor de $12.000 para completar un tanque de combustible super; mientras que cargar nafta o gasoil premium, el precio oscila en los 15.000 pesos.

El presupuesto mensual se actualizó

Con la subida de precios que experimentaron los combustibles, el presupuesto que cada persona necesita por mes para circular por la calle naturalmente aumentó.

Hoy por hoy, la gente gasta entre de 25.000 y 30.000 pesos mensuales para andar en auto, a diferencia de lo que sucedía hace un tiempo atrás, cuando utilizar el vehículo costaba unos $20.000 pesos al mes.

¿Cambiaron las preferencias de los automovilistas con el aumento?

Así como cambiaron los precios, vale destacar que los consumidores, por su parte, también modificaron su actitud a la hora de pasar por la estación de servicio.

La última suba provocó un comportamiento diferente por parte de la gente. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Algunos clientes le comentaron a este medio que tuvieron que dejar de consumir combustible premium, ya que el precio se fue por las nubes: "Empecé a cargar super porque hoy por hoy, la situación se complica, ya que no solo aumentó la nafta, sino que además lo hicieron otros rubros".

Por otro lado, una automovilista comentó que ya desde hace algún tiempo que no llena el tanque, si no que prefiere ir más veces y cargar un monto bajo: "me da la sensación de que gasto menos".

Además, comentó que con sus compañeras de trabajo, se turnan para poner el auto, de tal manera que solo le toca usarlo para ir a su empleo solo una vez al mes.