Cambio en los laboratorios de Mendoza: habrá que pagar extra para hacerse análisis

A principios de semana, bioquímicos de todo el país se sumaron a los profesionales que cobrarán coseguros a afiliados de prepagas. En Mendoza no se sabía si los laboratorios de la provincia se unirían, pero esta medida fue confirmada esta tarde por la Asociación Bioquímica de Mendoza.

Este nuevo extra que deberán pagar aquellos que necesiten realizar un análisis es de un monto de $3000 y entrará en vigencia el próximo lunes. En diálogo con MDZ, Gustavo Yapur, el titular de la Asociación de Bioquímicos de Mendoza, explicó las razones de esta medida y cuáles son las dos obras sociales que no deberán pagar el extra.

"Esto viene de largo, nosotros estamos en tratativas para que mejoren los aranceles desde siempre, pero este último tiempo, con las fuertes devaluaciones, nuestros aranceles han quedado muy rezagados con respecto a la inflación. Además, nuestros costos no son los mismos que los costos generales, sino que son valores que están atados al dólar, porque los insumos que tenemos van aumentando con la devaluación del dólar", comentó Yapur quien además explicó que los insumos son cada vez más difíciles de obtener y que también su precio se ha elevado "cerca de un 400%, en tres meses, muy por encima de la inflación y de los aumentos que podemos recibir nosotros de las prepagas".

El costo de este coseguro será de $3.000 Foto: MEDAC

Yapur aseguró que el aumento y la falta de suministros llevó a los laboratorios mendocinos una situación en la que no podían brindar un servicio completo.

A nivel nacional, múltiples laboratorios han decidido adoptar este extra, unificados bajo la Conferederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA). En Mendoza esta medida regía desde principios de octubre para los afiliados de dos obras sociales: Caja Forense e IOSFA. Pero ahora, se suman las siguientes: Aca Salud; Avalian; Apsot; Bramed; Damsu; Florentino Ameghino, Federada Salud; Galeno; Hope; Luis Pasteur; Medicus; Medife; Omint; Osde; Oseiv; Ospe; Ossacra; Prevención Salud; Sancor Salud; Seguros Reasegurados; Swiss Medical, TV Salud Y Unión Personal.

Solo dos obras sociales quedan exceptuadas de esta nueva medida: OSEP (Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza) y PAMI (Programa de Atención Médica Integral).

"Hicimos muchas estrategias, se pidió un aumento o un arreglo satisfactorio, pero no se logró, entonces lamentablemente la diferencia del arancel lo tiene que pagar alguien, nosotros no podemos subsidiarlo como laboratorio, no tenemos la infraestructura para ser financiador, entonces bueno eso va a tener que pagarlo el paciente", comentó Yapur.

Si bien todavía este extra no se encuentra vigente, el titular de la Asociación de Bioquímicos de Mendoza, explicó a MDZ que ya hay obras sociales y prepagas que buscan negociar con los bioquímicos con el objeto de frenar el coseguro: "Esperamos que esto sea transitorio, pero estimo que las obras sociales y las prepagas van a tener que juntarse de nuevo y ver si se puede mejorar esto. De hecho, ya se han comunicado algunas para que frenemos esto para renegociar el lunes o el martes".