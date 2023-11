Nicole Barrera: la supuesta botinera que impulsa causas solidarias

Nicole Barrera tiene 25 años, es estudiante de comunicación e influencer, con más de 470 mil seguidores en Instagram y 300 mil en TikTok.

- ¿Cuándo te diste cuenta que te convertiste en influencer?

-Fue una meta que me puse, soy una persona que trato de tener todo calculado y estaba terminando el colegio, se me había involucrado con alguien famoso y de repente empezaron a crecer seguidores y pensé, que bueno, se me involucró con Román Riquelme, él es de Don Torcuato y yo soy de San Miguel, entonces, desde ahí empezaron a seguirme un montón de personas y pensé qué bueno esto de los seguidores. Entonces me pregunté como es este tema, y comencé a mirar perfiles y eso me dio como resultado mejorar las fotos, y empezar a comunicar algo.

- ¿Cómo estabas viviendo ese momento?

-Había sufrido como mucho bullying por el tema de mi cuerpo, que era muy flaca. Era muy cambiante desde el estado de ánimo, si estaba muy depresiva, adelgazaba, y si estaba con mucha ansiedad, subía unos kilitos. Entonces pensé como cambio todo esto y empecé a entrenar y a dar un mensaje. Era entrenamiento fuerte, era también tener fotos de cómo iba cambiando mi cuerpo. Y así llegó el primer canje de ropa deportiva, zapatillas, en la pandemia me llegaron muchos canjes. Y llegaban con esos canjes cartitas de personas que me dejaban mensajes muy lindos como, gracias por ayudarme, por esta mano. Y yo decía, qué loco, porque estoy recibiendo algo gratis y solo con publicarlo, con compartir en mis redes, a ellos les está entrando un ingreso.

- Te involucrás en muchas causas solidarias, ¿cómo empezó todo, cuál fue la primera?

-Viviendo afuera, me conecto con Noches Solidarias, ellos son de San Miguel y ayudaban a darle vianda a la gente en situación de calle. Se acercaban a la iglesia de San Miguel, no tenían nada que ver con política, ellos eran una organización y me interesó un montón. Entonces le escribí y le dije que desde la distancia, yo en ese momento vivía en Asia, quería ayudar. Me contestaron compartiendo ya estás haciendo un montón. Y cuando volví a Argentina dije, quiero empezar a ayudarte y me metí en un mundo que me encontré y me hace muy feliz convivir con la solidaridad.