El estremecedor relato de una mendocina que reside en Israel durante la guerra

El grupo terrorista Hamás inició ataques desde la Franja de Gaza, dando inicio a un nuevo conflicto bélico en Israel. Los terroristas consiguieron infiltrarse en territorio israelí y asesinaron a más de mil residentes, tomando además decenas de rehenes. Hasta este lunes, se han registrado cuatro argentinos fallecidos en consecuencia del brutal atentado que toma lugar en Medio Oriente.

Mariana Levy es una mendocina que reside en Tel Aviv, Israel, y está viviendo en primera persona el inicio de una nueva guerra árabe. La mujer de 28 años dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y narró un estremecedor relato de lo que está sucediendo en Israel. "Esta es una situación realmente aguda, hace muchos años que Israel no está en una guerra denominada. El conflicto es algo que en el Medio Oriente está siempre, más que nada con los grupos terroristas. El grupo terrorista Hamás es algo extra a lo que es la Franja de Gaza", comenzó explicando.

Respecto a cómo vivenció el inicio del conflicto, explicó: "El sábado la verdad que fue una mañana trágica. Me levanté a las 6.30 con las sirenas, me fui al refugio, generalmente los edificios en Israel tienen refugios y podés ir a cualquiera. El país tiene la cúpula de hierro, entonces la mayoría de los misiles no explotan acá, sino que los explota la cúpula en el cielo antes de que caigan. Israel se enfoca en proteger a los ciudadanos".

Además, agregó que "en la tarde del sábado empezaron a sonar nuevamente las sirenas y nos metimos al refugio. Fue una situación muy estresante porque las sirenas están sonando alrededor tuyo y sabés que vas a escuchar una explosión. Hubo un cohete que explotó en el edificio de enfrente del departamento de mi hermana. Realmente estamos viviendo una situación de mucha tensión, pero estamos todos juntos en esto".

Bombardeos en tierra israelí.

El grupo terrorista de Hamás inició uno de los ataques más salvajes jamás vistos. "Se infiltraron más de 300 terroristas a Israel por aire, tierra y agua, a la vez tiraron cohetes y ahí aprovecharon ese momento para infiltrarse en el territorio. Ya estaba todo preparado de antemano, rompieron toda la frontera con Gaza, atacaron a todos los soldados, se subieron a camionetas, comenzaron a desfilar por todo Israel generando pánico, disparando a todas las personas que se le pasaban por alrededor a sangre fría", exclamó.

"Se me pone la piel de gallina de sólo pensarlo. Mujeres embarazadas, niños, bebés. Familias enteras muertas en las calles. Realmente es una situación trágica, a cualquiera que se les cruzara por su camino le disparaban. El sábado había una festividad judía muy alegre. En el sur de Israel había una fiesta, la mayoría de personas fueron asesinada. Hay muchos muertos y gran cantidad de desaparecidos", sumó narrando la estremecedora situación.

Y concluyó, dejando un mensaje al resto del mundo: "No sé cómo se sigue viviendo después de esta situación. Sé que ahora está declarada la guerra, así que también están atacando a la Franja de Gaza. Recién hace dos horas sonaron otra vez las sirenas en Tel Aviv, destruyeron un hospital y la gente fue evacuada. Estamos viviendo una situación muy escalofriante, esperamos que se pueda revertir y que pronto lleguemos a la paz. Pido que difundan las noticias de lo que está sucediendo y se informen. Compartan las caras de quiénes están desaparecidos y que los medios de comunicación publiquen información verídica de lo que acontece acá".

Escuchá la nota completa: