El escalofriante video de una familia israelí secuestrada por terroristas de Hamás que se volvió viral

El video de una familia israelí secuestrada por terroristas de Hamás se volvió viral en redes sociales y generó el repudio de miles de usuarios durante las últimas horas.

En las imágenes se puede ver a dos niños discutiendo con los terroristas y llorando por la muerte de su hermana. En medio de la discusión, la madre de los pequeños intenta calmarlos mientras habla con los terroristas de Hamás.

"No puede ser real, no puede ser real", se le escucha decir a la mujer, que no termina de entender lo que está sucediendo tras el sorpresivo ataque del grupo terrorista Hamás en Israel.

Mirá el video de la familia israelí secuestrada:

En otro tramo del video, la mujer le dice a sus hijos que se mantengan en el suelo mientras suenan las sirenas alertando sobre los bombardeos que se registraron en las últimas horas.

Más de 600 personas han muerto en Israel en la guerra con las milicias de Gaza que comenzó ayer con un ataque múltiple y sorpresa de Hamás; mientras que en la Franja el último recuento cifra las víctimas mortales en 313 palestinos.

Además de los 600 muertos, confirmados por fuentes oficiales, en Israel la guerra ha dejado 2.048 heridos, 350 en estado grave, a causa de la ofensiva terrestre de Hamás, que irrumpió a disparos en decenas de comunidades, y por el impacto de miles de cohetes lanzados hacia suelo israelí.