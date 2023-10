Descuentos y memes: la decisión de una aerolínea por cada vez que Schiaretti dijo "Córdoba" en el debate

Había sido tendencia en el primer debate y había generado incontable cantidad de memes. En el segundo debate no fue la excepción: Juan Schiaretti "chapeó" con su provincia de Córdoba, donde todavía es el actual gobernador, y una aerolíneas decidió aplicar descuentos por cada vez que el jefe del Ejecutivo provincial mencionó a su provincia.

"Voy. Asisto. Acudo. Me presento. Me congrego. Aparezco. Me dirijo. Me apersono. Concurro", fue el primer mensaje de JetSmart, que ofreció descuentos del 5% por cada vez que Juan Schiaretti mencionó a su Córdoba natal. "Costó, pero arrancamos. Sale el primero de la noche", tuitearon ante el primer cordobazo.

"Si estabas pensando en ir a Río Cuarto, esta es tu oportunidad", agregaron cuando Schiaretti dijo Córdoba por cuarta vez, siendo ya el descuento de un 20%, puesto que era acumulativo.

"¿Acaso alguien dijo la séptima?", se preguntaron en una clara referencia al número de Copa Libertadores que buscará Boca en Río de Janeiro. Finalmente, Juan Schiaretti dijo 10 veces Córdoba, por lo cual hubo hasta un 50% de descuento en pasajes a cualquier destino de Córdoba "entre las 21 y las 23". Vale aclarar que ya no está disponible, puesto que estuvo vigente durante el debate electoral.

Finalmente, pensando en un posible debate si hay balojate, se preguntaron: "¿Cómo que otro posible debate?". Ingenio puro.

Los memes de la aerolínea que ofrecía descuentos cada vez que Schiaretti decía Córdoba.