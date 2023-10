El testimonio de dos argentinos que presenciaron el ataque de Hamas a Israel

"Nos despertamos con misiles”, relató este sábado Diego Glusman, uno de los argentinos que fue testigo del conflicto que se desató tras el ataque terrorista de Hamas a Israel. Glusman vive hace ocho meses en Tel Aviv. En tanto que el periodista argentino Natalio Steiner, quien se instaló hace siete meses en ese país con su familia, aseguró que aunque escuchó el sonido de la alarma esta mañana, no fue hasta que llegó a la sinagoga que pudo tomar conciencia de la gravedad de los hechos.

"Nunca se vio hasta ahora una ruptura de una frontera en el sur, en donde casi 240 terroristas entraran con camionetas, robaran patrulleros, mataran civiles a mansalva, soldados, y también secuestraran personas", reconoció Steiner este sábado al diario El Litoral.

Al momento del ataque de grupos terroristas del Hamas, Steiner estaba en Ra’anana, ciudad del centro de Israel, a algunos kilómetros de los objetivos alcanzados. "Como nuevo inmigrante argentino viviendo en Israel, no le di la importancia que realmente tenía (a la alarma), lo debo admitir. Me fui a la sinagoga, ya que es un día de Sabbat y de otra fiesta llamada Simchat Torah. Hoy se conmemora también el 50° aniversario de la Yerayim Kippur, que Israel también fue sorprendida por un ataque mucho más grave que el que está viviendo ahora", precisó.

"Cuando iba camino a la sinagoga fui viendo preocupación en la gente y fui preguntando qué pasaba. Presentía que era un hecho de extraordinaria magnitud", expresó en diálogo con el diario santafecino.

Sobre la situación actual, luego de la contraofensiva de Israel, Steiner dijo que "hay órdenes de la Defensa Civil de que en la calle no transiten más de 5 personas en conjunto y que en los espacios comunes no haya más de 50 personas. Piden que limitemos completamente todas las actividades. Esto es para todo el país, no es solamente para la zona sur", admitió.

Por otro lado, contó que si bien en los últimos 15 días hubo incidentes en las zonas fronterizas, "nada hacía prever un ataque de esta magnitud, de esta violencia y de esta preparación. Se trata de comandos de terroristas palestinos entrenados que han entrado rompiendo alambrados que se consideraban de alta seguridad, o a través de parapentes voladores y también se cree que hicieron ingreso por mar. Así que se trata de una operación de inteligencia del Hamas, de un golpe certero del terrorismo islámico", comentó.

Uno de los argentinos en Israel, Natalio Steiner, relató cómo vivió el ataque de Hamas. Foto: gentileza

Por su parte, el argentino Diego Glusman contó al canal TN que se encuentra en Tel Aviv desde hace ocho meses y que este sábado se levantó a las 6 de la mañana "con misiles cayendo en todas las partes del país y con infiltraciones de terroristas de Hamas desde el sur hacia algunas ciudades. Atacan con drones desde el cielo”, explicó.

"Está muy complicada la situación en el sur. Todavía hay algunas ciudades donde se están librando ataques", agregó Glusman a la vez que confirmó la solicitud del gobierno israelí: "Pidieron que la gente se quede en sus casas y que no salgan porque está todo muy complejo”. Y señaló: “Las calles están vacías".