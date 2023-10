Piden con urgencia que Defensa al Consumidor intervenga en el cobro extra de la consulta médica

Desde el 1 de septiembre rige una medida tomada por Asociaciones Médicas perteneciente a distintos rubros de la salud privada de Mendoza. A la hora de la consulta médica, hay que abonar un extra debido a los atrasos que las obras sociales presentan hace meses en el pago de las consultas a los médicos del sector privado. Luego de algunos reclamos por parte de pacientes, ingresó un pedido a la Legislatura para la intervención de Defensa al Consumidor.

"El triángulo que se ha generado entre los médicos, los pacientes y las obras sociales con el cobro del coseguro de $6.000 se ha tornado excesivo. El Estado no puede mirar para otro lado en un conflicto en el cual el paciente y el médico son los que terminan pagando los platos rotos de un conflicto empresarial", comentó a MDZ el diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, quien elevó un proyecto este viernes por la mañana.

A su vez hizo referencia a los reintegros que las obras sociales tienen que realizar a los pacientes que pagan ese extra en cada consulta médica. "Los reintegros deben realizarse, porque las personas que tienen prepagas y tenían una cobertura del 100%, eso tiene que seguir de la misma manera. Estos $6.000 no pueden ser excluyentes de que la persona acceda o no a un servicio de salud, eso lo tiene que garantizar a Defensa al Consumidor cuando las prepagas no cumplen con los reintegros en tiempo y forma y cuando los problemas van avanzando y no se resuelven en un tiempo prudente", comentó Fugazzotto sobre el pedido que también fue elevado a la Superintendencia de Servicios de Salud para que garantice y supervice que los reintegros sean dados en tiempo y forma a los pacientes.

El cobro de la consulta y el conflicto entre médicos y obras sociales llegó a la Legislatura

"En el conflicto entre obras sociales y médicos, el paciente no tiene nada que ver", analizó el legislador y sostuvo en su proyecto que el cobro se da de una manera "ilegal" y que no es exigible para los usuarios de las obras sociales. "Por ello es que creemos menester que los organismos defensores de los derechos de los consumidores (en este caso todos aquellos usuarios de prepagas que poseen un contrato de prestación de servicio celebrado con estas entidades), deben estar resguardados, como así también todas aquellas instituciones reguladas por la Super Intendencia de Seguros de Salud de la Nación; deben intervenir de manera urgente para subasanar dicha situación", agrega el documento.

A su vez reconoció que "los sueldos de los profesionales de la salud son magros y muy por debajo de la actualización que merecería debido a la alta inflación. Pero eso es responsabilidad de las prestadoras de estos servicios en cuanto a regularizar los pagos y normalizar tiempos y montos. Los profesionales no deben trasladarlo a los pacientes".

Cómo sigue el conflicto

Médicos y entidades financiadoras se reúnen prácticamente todas las semanas o cada quince días tras la conformación de la Mesa de Salud. Esta semana se cumplió un mes de que se empezó a cobrar el extra en las consultas y se sumó la nacionalización del conflicto por lo que ya es una realidad el cobro de la consulta médica en todo el país.

Desde las Asociaciones Médicas informaron a MDZ que tanto los plazos de los pagos de las consultas no se han actualizado y siguen siendo perjudiciales para los profesionales de la salud.