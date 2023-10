Ofrece un jugoso premio a quien le ayude a conseguir una vivienda para alquilar

Tamara Villalba es maquilladora y se mudó en abril de este año desde Puerto Madryn a Trelew junto a su pareja, sus cuatro niños y dos mascotas. Desde entonces que no encuentra vivienda para alquilar.

Ante la desesperación, se le ocurrió como broma ofrecer un asado a quien la ayudara a conseguir una propiedad para que se pueda instalar con su familiar. Pero lo que se convirtió en una frase dicha al azar se convirtió en una propuesta sólida. A tal punto que comenzó a difundir en sus redes sociales el aviso del ingenioso premio.

Tamara y su familia están instalados ya en una casa alquilada en Trelew, pero la propiedad no tiene suficiente espacio para que sus seis integrantes y las dos mascotas vivan en comodidad. Además, ella tiene su propio estudio de maquillaje, pestañas y uñas y necesita contar con un espacio específico dentro de una casa para poder ofrecer su servicio a las clientas.

"Pago asado para cuatro personas para quien me de info y me consiga un alquiler", reza el aviso de Tamara que busca una propiedad en alquiler en la ciudad de Trelew. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

“Se me ocurrió en forma de broma -pero no tan broma-, hacer una publicación que le pagaba un asado (para cuatro personas) a quien me diera información de alguna vivienda ofrecida y que yo la pueda alquiler”, contó Tamara a los medios locales. Es que a la falta de oferta de casas y departamentos en alquiler, tiene que conseguir que el propietario esté dispuesto a recibir niños y mascotas.

Tamara contó que busca una propiedad que cuente con dos dormitorios, un patio, que esté cerca de la Escuela N°195 y el Jardín N° 405 donde asisten sus hijos. En el aviso que difundió en las últimas horas, dejó su teléfono y prometió compensar a quien le ayude a alquilar el jugoso premio de un asado para cuatro personas.