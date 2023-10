Un informe asegura que los argentinos prefieren relajarse en soledad, pero sienten culpa por el ocio

Los argentinos eligen "desconectarse" individualmente y volcarse a las series, películas o la música para hacer uso de su tiempo de ocio. Según una encuesta realizada por Taquión, la lectura y las actividades deportivas quedaron relegadas y sólo cuatro de cada diez personas buscan distenderse acompañados.

En lo referido a las redes sociales, el informe detalla la preferencia por los consumos efímeros, viendo memes o scrolleando en TikTok o Instagram. Al mismo tiempo, siete de cada diez argentinos hace referencia a una necesidad por mantenerse menos conectado al mundo digital.

No es un secreto que el algoritmo conoce casi la totalidad de las preferencias de las personas a la hora de elegir que contenido ver en redes sociales y plataformas de streaming, pero la encuesta dio números precisos al respecto. Sólo el 28% de los usuarios ingresan a las plataformas sabiendo qué van a mirar, mientras que solo una de cada dos personas se guía por las sugerencias que ofrece el sistema.

En cuanto a las sensaciones de los argentinos frente a "estar relajados" en sus momentos de ocio la mayoría de ellos no se sienten de esa manera, siendo un 58,7% los que no se sienten relajados, un 25,5% los que están algo relajados y solo el 15,8% los que se consideran definitivamente relajados. Para conseguirlo, los argentinos prefieren consumir contenido audiovisual, como series, televisión y películas, (39,5%) y escuchar música (33,3%).

En tercer lugar, los argentinos declararon que prefieren pasar tiempo solos (21,9%), seguido por hacer deportes (21,3%) y recién en quinto lugar aparece la lectura como opción con un 19,3%. Al mismo tiempo, es llamativo que solo el 18% elige pasar tiempo con amigos para su distención, mientras que las opciones menos elegidas fueron salir a comer, ir al cine o salir de compras, quizás enmarcadas en una difícil situación económica.

Necesidad de desconectarse de las redes sociales

Siete de cada diez argentinos entienden que necesitan una desconexión de las redes sociales, pero al mismo tiempo es innegable que la realidad se ve atravesada por ellas. Allí, los usuarios utilizan principalmente estas plataformas para tener acceso a noticias e información sobre la actualidad (35,6%), seguido por los videos graciosos (28,3%) y los memes (20,5%).

Fuente: Taquión.

De los encuestados, un 52,5% cree que debe desconectarse y logra hacerlo, mientras que el 21,2% asegura no haberlo logrado, donde destaca la Generación Z, los nacidos entre 1997-2012. En cambio, un 26,3% del total entiende que no necesita desconectarse. De los que lo hicieron y lo lograron, más de un 90% notaron cambios positivos y solo un 6,7% no notó ningún cambio.

Fuente: Taquión.

La encuesta, también arrojó que la mayoría de los argentinos respondieron que los momentos de ocio generan mucha culpa en más del 70% de las personas, algo que también destaca a los jóvenes de la Generación Z. En cambio, un 17,4% de los argentinos marca que sufre algo de culpa, mientras que solo el 10,2% no tiene nada de culpa por sus momentos de ocio.