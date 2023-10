Tras una desesperada búsqueda, apareció I., la adolescente que estaba desaparecida en Caballito

Luego de una desesperada búsqueda que duró más de 14 horas apareció I., la adolescente que había desaparecido ayer a la tarde luego de salir del colegio Instituto Santa María, en el barrio porteño de Caballito. Esta mañana, en declaraciones a la prensa, su mamá, Alicia, había pedido por favor intensificar el operativo y le dijo a cámara a la adolescente que prefería pensar que esto había sido una travesura y que la perdonaba.

"Ella estaba más chinchuda porque tenía que estudiar más porque está la tanda pruebas en esta fecha, pero más que eso no. Este fin de semana fue el cumpleaños, se juntó con sus amigas en casa, se fueron a una matiné, salió contenta y contándome lo que había hecho. Yo la fui a buscar, siempre está conmigo", había contado Alicia respecto a la conducta de su hija en los últimos días.

La nena había desaparecido, aparentemente, con un joven de nombre Braian que "no era de ninguno de los círculos a los que ella frecuenta". Luego del despliegue para encontrarla, "llegó un contacto de alguien diciendo que la vio subirse al Tren Roca y bajarse en Longchamps" aunque no habían definido el horario ni revisado cámaras para chequear esto.

"Lo único que digo es que si esto fue una travesura y se les fue de las manos, no hay problema, mamá no se enoja y perdona todo. Si hay que ir a buscarla al fin del mundo, me voy al fin del mundo, no me importa. Por favor, quiero creer que esto es una travesura, que se enojó por algo y quiso irse, no sé qué puede pensar mi princesa, yo no me enojo, no pasa nada, lo único que quiero saber es que está bien y que va a volver bien a casa", suplicó Alicia.