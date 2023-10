Revelan una alarmante estadística sobre casos de abuso sexual en el país

El Hospital de Clínicas reveló una cifra alarmante sobre la cantidad de personas que se acercan al Servicio de Sexología asegurando haber sufrido algún tipo de abuso sexual. Según los datos de ese importante centro de salud, 8 de cada 10 llegan en busca de ayuda para sanar el impacto de un abuso padecido duranta su infancia o adolescencia.

La información -que se difunde en la previa del Primer Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia, que se realizará el 6 de octubre en el aula 29 del hospital universitario- puede ser el primer paso hacia la acción.

En ese sentido, los especialistas eligieron difundir este preocupante número, para poner acento en la prevención y cómo atenuar los efectos cuando el abuso sexual ya ocurrió. Numerosas investigaciones dan cuenta de que este tipo de violencia es de las más comunes en el seno intrafamiliar, ya afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes. Por ello, la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral sigue siendo una necesidad y es parte de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Según el Ministerio Público Fiscal, en Argentina el 90% de los abusadores son varones y la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes.

Foto: Télam.

Otras cifras y la importancia de la Educación Sexual Integral

Según el informe de Amnistía Internacional sobre Embarazo en la Adolescencia publicado en 2019, cada año, a nivel mundial, quedan embarazadas 16 millones de niñas. El rango etario varía entre 15 y 19 años. A esto se suman 2 millones de niñas menores de 15 años. Además, muestran que la tasa de fecundidad adolescente en Argentina de los últimos 20 años muestra un incremento acumulado de un 11%.

Otro dato preocupante, difundido por Unicef, es que en Argentina cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años atraviesa un parto. En esta estadística, el 80% de los casos de embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar. Asimismo, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, bajo el Programa las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se registraron 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas en consultas por violencia sexual. De ese total, un 77% eran niñas, y el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual se concentró en el rango etario de 12 a 17 años.

La Educación Sexual Integral permite detectar casos de abuso sexual y que niños, niñas y adolescentes los reconozcan.

Foto: Shutterstock

Por su parte, las estadísticas del Ministerio Público Fiscal son sumamente alarmantes. En Argentina, por cada 1.000 casos de abuso sexual 100 son denunciados y tan sólo uno de ellos recibe condena judicial. El 75% de los abusadores son de la familia y en el 60% son el padre o el padrastro de la víctima. El 90% de los abusadores son varones y la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Desde el 2018, el Congreso Nacional modificó el artículo 72 del Código Penal, convirtiendo al abuso sexual infantil en un delito público.

La importancia de la Ley n°26.150 sobre Educación Sexual Integral fue promulgada 2006 en Argentina, aunque su aplicación nunca fue completamente efectiva. El Estado es el que debe garantizar su implementación, ya que, esto permitiría detectar numerosos casos de abuso y, a su vez, prevenir la ocurrencia de otros. Según el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (IIN) —Organismo Especializado de la OEA “cuando se da una educación sexual integral se empieza a desarrollar la capacidad de reconocer cuando hay conductas entre pares o personas adultas que dañan la integridad sexual del niño, niña o adolescente. Además, ayuda a reconocer que nuestro cuerpo nos pertenece y hay caricias que no están bien y zonas que no deben de ser tocadas o vistas sin nuestro consentimiento. Hay niños, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de abuso sexual y no lo reconocen (…) necesitamos darle a la infancia y adolescencia las herramientas para reconocerlo y no callarlo. Mientras más personas informadas haya, menos víctimas habrá”.

En 2021, del total de 45.589 llamadas realizadas a las líneas 102 de todo el país, 2658 fueron por abuso sexual hacia las infancias.

Foto: Télam.

El caso testigo fue divulgado por el Ministerio de Educación de Santa Fe. Tras una investigación, durante el ciclo lectivo 2019, informaron que se detectaron 493 casos de abuso sexual infantil y adolescentes. En el mismo informe se sumaron 507 casos de violencia familiar. La mayoría de esas denuncias surgieron luego de dictarse clases y jornadas especiales de Educación Sexual Integral.

Cómo denunciar un caso de violencia infantil

Si sufrís, si sabés o sospechás que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia familiar, abuso sexual, grooming o explotación sexual, podés llamar a la Línea 137 opción 1 o escribir por Whatsapp al +54 11 3133-1000. Un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales del Programa las Víctimas contra las Violencias atiende tu llamado o tu mensaje de WhatsApp y te brinda contención e información sobre tus derechos. También, podés realizar tu consulta en forma confidencial en este formulario.

Además, la línea 102 es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tiene alcance nacional y es atendido por equipos especializados de cada provincia, brinda información y puede dar intervención al organismo de protección local ante situaciones de vulneración de derechos. Para comunicarse puede hacerlo el mismo niño, niña o adolescente afectado, familiares, personas adultas o cualquiera que tenga conocimiento o sospecha de la vulneración de los derechos.