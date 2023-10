La experiencia de un alumno con un compañero que le pidió apuntes y generó indignación

Al cursar una carrera en la universidad, los alumnos se encuentran con distintas personalidades que encaran el estudio de formas diferentes. Este caso, compartido en Twitter por un usuario, se volvió viral y generó indignación por un alumno que pidió todos sus apuntes a un compañero.

La charla comienza citando un mensaje donde el usuario indignado le había compartido un resumen para el primer parcial: "Hola ¿Cómo andas?, ¿Me podés pasar la actualización?". Sorprendido, respondió: "¿Qué actualización? No entendí" y ahí se explicó el ahora muy criticado alumno: "¿Me pasás tus apuntes?", pero no los de ese día, sino los de todo el cuatrimestre.

Al compartirlo en redes sociales, no solo aparecieron críticos al alumno que no parecía muy motivado por los estudios, sino también otros testimonios que aseveran que no es un caso aislado el de este tipo de estudiantes. Una usuaria reflexionó al respecto: "Gente, estamos grandes. La carrera la elige cada uno y es responsabilidad de cada uno".

No faltaron, igualmente, los que defendieron al que pedía los apuntes de su compañero que, según contó en un hilo, los hacía en base a lo que grababa en cada clase del cuatrimestre. En contrapunto, aparecieron usuarios que defendieron su postura y pusieron ejemplos de haber prestado trabajos prácticos y sus compañeros los copiaron al pie de la letra.

Otra usuaria compartió también su experiencia con una compañera: "Una que tenía que volver a entregar un trabajo práctico final del que dependía la materia y tuvo la cara para pedirme el mío que ya estaba aprobado diciendo 'es para ver cómo se contestan las preguntas no más'. Una cosa es pedir ayuda y otra es copiarte estando en la universidad".

La conversación compartida por el alumno que no quiso compartir sus apuntes. Foto: Twitter/@yyeguo.

"¿No les da vergüenza? Posta estoy hablando. ¿No les da vergüenza pedir un cuatrimestre entero?. Pónganse a estudiar, hermano", fue el tuit con el que acompañó la imagen de la conversación. Además agregó: "Dato de por qué no los paso como si fuera una servilleta de papel: grabo y desgrabo en mi casa todo de esa materia en particular porque el profesor da muy buenos ejemplos que no llegas a anotar todo en clases. Al ser anual, ya van dos cuatrimestres que vengo haciéndolo solo", se justificó el alumno.