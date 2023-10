Fortnite suma un museo del Holocausto y desata polémica

Fortnite es uno de los videojuegos más populares del mundo, donde los jugadores deben desplazarse por un un mapa ficticio tomando armas, elementos y construyendo espacios para guarecerse en un juego que emula una guerra. En la plataforma que ofrece el juego para que los usuarios creen escenarios personalizados, un usuario creó un museo del Holocausto bautizado "Voices of the Forgotten", donde no se puede disparar ni realizar los bailes característicos del juego.

Aunque con polémicas en torno a su creación, dado que es un juego centrado en combates armados con una interfaz caricaturesca, el mismo se encuentra disponible para descargar y al acceso de millones de usuarios. Este museo virtual, igualmente, no presenta imágenes que tiendan a la promoción de ideologías de odio racial o que exalten el nacionalsocialismo.

La "arquitectura" del museo es una suerte de mansión que cuenta con grandes ventanales y un suelo de mármol reflectante. La exposición comienza informando sobre "La noche de los cristales rotos", ocurrida en 1938 y que fue una muestra del horror que significó la Shoá para el pueblo judío en Alemania durante la dictadura del nazismo.

A medida que se recorre este museo virtual, los usuarios pueden ir conociendo personajes clave en el rescate y la resistencia judía durante el período más oscuro del siglo XX. Ejemplo de ello son Abdol Hossein Sardari, diplomático iraní que colaboró con el escape de judíos de la Francia ocupada, y la figura de Haika Grosman, polaca que participó de la resistencia en su país natal.

Luc Bernard, usuario que creó el mapa de la polémica en Fortnite, explicó a la prensa que "los videojuegos son la plataforma más utilizada del mundo, así que no tenía sentido que no hubiéramos sido capaces de abordar esta historia allí". Además explicó que su inspiración llegó por el crecimiento de movimientos antisemitas y neonazis en los Estados Unidos de América.