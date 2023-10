La dura realidad de una familia que perdió todo por el incendio

Con el viento Zonda se generaron varios incendios en Mendoza, algunos en campos incultos y otros que, tristemente, se llevaron consigo viviendas y comercios familiares como el caso de Paola Maradona. En Luján de Cuyo muchas familias perdieron todo y la situación es desesperante.

Hasta anoche, Paola de 46 años y su hija de 19 vivían tranquilas en su casa en Colonia Suiza en Luján. Adelante, en el mismo lote, tenían un negocio de la familia, una despensa que atendieron, también, hasta el domingo por la noche.

Pero el viento Zonda, muchas veces no da tregua. "Ayer estuvo corriendo viento todo el día y se cortó la luz como a las 2 de la tarde", dijo Paola a MDZ. Estuvieron toda la tarde sin luz, hasta la noche decidieron cerrar "porque tenemos un negocito ahí adelante. Nos acostamos a dormir y como a las 10 de la noche empezamos a sentir olor a humo. Nos levantamos y ya no se podía hacer nada. Estaba todo todo lleno humo, no se podía caminar, nada", relató la mujer.

Como en una escena de película apocalíptica, observaron la situación y la decisión era de vida o muerte. No había tiempo para llevarse nada más que lo puesto. "Nos vestimos como pudimos y salimos a la calle y ahí pasó una camioneta, una gente chilena, muy buena. La familia se ve que había venido a pasar el fin de semana, estaban llenos de valijas. Nos cargaron atrás y fuimos a parar la casa de mi hermana que vive un poco más abajo", contó Paola.

Ella vivía con su marido y su hija en esa casa y tenían una proveeduría chiquita pero no les quedó nada. Perder la vivienda propia, en medio de un incendio, es literalmente la definición de desahuciado pero Paola mantiene la calma y cuenta que mientras tanto van a estar en la casa de su hija mayor. "Ahora voy a ir a la casa de bueno de mi otra hija, tengo mi otras dos hijas que viven solas, así que vamos a ir a vivir con ellos hasta que podamos arreglar acá no queda otra".

Varias familias perdieron todo con los incendios en Luján.

Foto: Andrea Ginestar / MDZ

Antes de irse de la casa, su hija estaba buscando a la perra que "justo había tenido cría, tuvo como ocho cachorros y no alcanzamos a sacarlos a todos, pero los rescató un vecino" y por suerte la perra está bien. Con el susto, explicó Paola, no pudieron hacer mucho pero la solidaridad de los vecinos estuvo al pie del cañón. "Ni pensamos en que podíamos apagar el fuego. No pudimos rescatar nada, solamente la cartera, los documentos, lo que nos pusimos. No quedó nada, ropa, colchones, nada".

Agradeció enormemente a los vecinos y la gente que se acercó a ayudar y se solidarizó con otros vecinos que al igual que su familia, están pasando por la misma situación. "Muchos vecinos tuvieron pérdidas, no sé bien cuáles porque veíamos vídeos y como no teníamos luz, se nos cortaba, no teníamos señal, así que la verdad que no sé quiénes eran los vecinos pero sí se ve que hay muchas familias que quizás necesitan más que nosotros", cerró la mujer.