Efecto Zonda: más de 120 escuelas dañadas y 65 sin clases

Tras el Zonda del último fin de semana, que dejó 708 árboles caídos en toda la provincia y 120 escuelas dañadas, el Gobierno comenzó a relevar justamente las afecciones que tuvieron las distintas entidades escolares. Uno de los alcances del decreto de emergencia que firmó el gobernador Suarez al respecto le dio la responsabilidad a Infraestructura Elemental y a la DGE de reparar "con urgencia" los daños que sufrieron las escuelas en los últimos días.

"Luego de realizar junto a la Dirección General de Escuelas un relevamiento de los inconvenientes que dejó el paso del viento en la provincia, hubo 125 escuelas que fueron afectadas, con distintos niveles de seriedad. La Subsecretaría de Infraestructura Elemental comenzó este martes con la reparación de las dos escuelas que sufrieron importantes daños a causa del viento Zonda que azotó Mendoza durante el último fin de semana. Se trata de la Juan Bautista Alberdi, de Lavalle, y el albergue 8-705 de El Carapacho, en Malargüe", comentaron desde el Gobierno a MDZ este martes.

La escuela de Malargüe fue una de las primeras en conocerse sus daños ya que el día sábado comenzó a volarse el techo según indicaron autoridades y maestros de la institución. "El Zonda ha sido muy fuerte, ha afectado a una gran cantidad de árboles y por suerte, dentro de lo que son los edificios escolares no hemos tenido grandes eventos dada la magnitud del evento que hemos tenido. Lo que sí es que se han presentado inconvenientes con el suministro eléctrico, de gas y una gran cantidad de ramas caídas y algunos árboles que han caído en los patios. En general hemos tenido un buen desempeño, se han ido restableciendo los servicios paulatinamente. Son 66 escuelas que no tienen servicio eléctrico, no hay problemas internos, pero al no haber suministro se complica la habilitación", dijo Bernardino Rodríguez de Infraestructura Elemental.

Así se ve el interior de una de las escuelas afectadas por el Zonda. FOTO: Gobierno.

"Ha habido caída de transformadores en Las Heras que dejó sin luz a gran parte del departamento y a nosotros nos afecta. Ha sido tan grande el evento que se nos ha complicado, pedimos auxilio a las municipalidades. Tenemos que tener paciencia y creemos que en los próximos días se regularizará el servicio", agregó el funcionario del Gobierno.

Las cuadrillas de Infraestructura Elemental, más las empresas de servicios que realizan trabajos a través de coeficientes de impacto zonales, efectuaron los relevamientos en los edificios con más complicaciones. Y este martes está previsto que comiencen algunos trabajos de reparación y reacondicionamiento de los establecimientos, con el objetivo que las comunidades educativas vuelvas a las actividades presenciales.

Los casos más complejos, reiteran desde el Gobierno, lo tienen la escuela albergue 8-705, de Carapacho, en Malargüe, que sufrió la voladura de parte del techo del sector de aulas. Esa intervención, que demandará el recambio y arreglo de 100 metros cuadrados de cubierta de techo, requerirá de al menos una semana de ejecución. Aquí está prevista una inversión de $2,5 millones. Los trabajos están a cargo de la firma Hielen SRL y entienden que la reparación demorará 15 días.

Por su parte, el otro de los casos más complejos es el de la escuela Juan Bautista Alberdi, de Costa de Araujo, Lavalle. En este edificio de nivel secundario se produjo un incendio de casi 400 metros cuadrados cubiertos, incluidos techos y muros, además de materiales pedagógicos como libros, PC y mobiliario, entre otros elementos.

El Zonda provocó la caída de más de 700 árboles en toda la provincia.

Se informó que en una primera instancia se realizará una limpieza de los escombros y materiales que fueron consumidos por el fuego y se reacondicionarán los muros. Luego, en una segunda etapa, está prevista una obra más grande en la que se hará un recambio completo de los 400 metros cuadrados de techo que se afectaron con el siniestro.

Uno de los alcances a los que Suarez hizo referencia en el decreto de emergencia por el Zonda durante el día lunes es justamente el de la reparación de las escuelas. En el Gobierno no quieren que haya días de clases perdidos y remarcan que cada familia tiene que llamar a la escuela a la que lleva a su hijo para conocer el grado de situación luego de que se reanudara el sistema educativo en toda la provincia.

"La DGE y la Subsecretaría de Infraestructura tienen habilitado contratar y reparar los edificios escolares dañados de forma urgente. La Secretaría de Ambiente realizará un relevamiento de los daños ambientales y contratará servicios necesarios para su restauración", expresó el gobernador.