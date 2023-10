Docentes denuncian a la DGE por inacción: el viento Zonda voló el techo de una escuela albergue mientras había clases

El video de la voladura de un techo de la escuela albergue 4-205 Embajador Pablo Neruda, de Malargüe, se ha volvió viral de la misma manera que la bronca de los docentes que trabajan en el lugar, puesto que denuncian a la Dirección General de Escuelas por inacción. Aseguran que pidieron desalbergar debido al alerta naranja pero que no fueron escuchados y el techo se voló mientras los niños estaban dentro del establecimiento esta mañana.

"Estamos en la escuela y se voló parte del techo por las fuertes ráfagas de viento Zonda", contó un docente a MDZ. La escuela rural está ubicada sobre ruta provincial 186, cerca de la Laguna de Llancanelo.

"La bronca es que desde ayer estamos pidiendo desalbergar por el alerta naranja, pero la Dirección General de Escuelas (DGE) no nos autorizó. La responsable en Malargüe se llama Fabiana Glatigny, es subdelegada acá en la zona", agregó la fuente consultada por este diario.

"Esta mañana a las 10 de la mañana con los chicos en la clase, dentro de la escuela, se voló parte del techo. Y ahora pedimos que nos mandaran los transportes para desalbergar, no sabemos si esto empeora o no, pero lo cierto es que no afloja el Zonda acá".

"Nos volvieron a decir que no nos autorizan a salir, que no nos mandan el transporte. Y nos dijeron que si desalbergamos sin la autorización de ellos nos inician sumarios. Es una responsabilidad pura y exclusiva de la DGE. Estamos los docentes acá haciendo lo imposible por contener a los chicos, que están en estado de angustia. Imaginate estar en clase y que se te vuele el techo del aula", cerró el docente en su denuncia.