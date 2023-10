Alerta dengue: se adelantó la llegada de casos y hay preocupación

Cuatro meses después del último caso, el dengue volvió a ser noticia en Santa Fe y encendió las luces amarillas entre las autoridades sanitarias de la provincia que pidieron a la población tomar los recaudos necesarios para evitar la rápida propagación. A diferencia de otras oportunidades, este año se registraron casos en el país durante todo el año.

En las últimas horas el Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó cinco casos de dengue. Se trata de casos importados vinculados a cuatro personas que viajaron a la provincia de Chaco, donde hubo transmisión de dengue durante todo el año y una a Colombia. El estado de salud de las personas es bueno y están bajo el cuidado y la atención médica, explicaron.

Se trata de pacientes residentes en Villa Minetti, pequeña localidad del norte provincial, dos personas de Rosario, una de Recreo, a pocos kilómetros de La Capital, todos con antecedentes de viaje a la provincia de Chaco. Además, se suma un caso en la ciudad de Esperanza con antecedente de viaje a Colombia.

La preocupación de las autoridades del Ministerio de Salud radica en la crítica situación que están atravesando provincias vecinas como Formosa, Chaco y Misiones que continuaron teniendo casos de dengue todo el año. "Estamos alertando a la población para que no baje los brazos, normalmente intensificamos las campañas en enero o febrero pero ya estamos con casos, por lo que la situación es muy vulnerable”, reconoció Carolina Cudós, directora de Epidemiología de Santa Fe.

En Argentina y Santa Fe la cantidad de casos de dengue registrados fueron récord durante el primer semestre del 2023: 131 mil a nivel nacional y 21 mil casos en la provincia, la cifra más elevada desde el 2009. "Tuvimos brotes epidémicos de dengue en 2016 y 2019; pero este 2023 fue muy superior en cantidad y distribución en muchas localidades. Esto indica que tenemos una cantidad muy importante de mosquitos y todas las condiciones para que se desarrolle”, alertó la funcionaria.

Argentina reportó récord de dengue en 2023. Foto: MDZ

Qué pasa con la vacuna contra el dengue

De acuerdo a lo que informó semanas atrás el Ministerio de Salud de la Nación, se aguarda que para la segunda quincena de noviembre esté disponible en el país la vacuna contra el dengue que fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en abril de este año.

En principio estará destinada para personas mayores de cuatro años, hayan cursado o no previamente la enfermedad.

Consultada por la llegada de la vacuna contra el dengue, Carolina Cudós dijo que “la vacuna no va a ser la solución". Según explicó la funcionaria provincial "no hay una indicación de a quién proporcionársela y a quién no. No se va a comprar, es decir, en el país no se va a distribuir gratuitamente. Por eso no podemos estar pensando que la vacuna nos va a prevenir el dengue para esta temporada 2023/2024”.

Por esa razón y al margen de cuándo y a quiénes estará destinada la vacuna, desde Salud apuntaron a la necesidad de profundizar la campaña de cuidado y concientización. "Lo más efectivo contra el dengue es la limpieza; el descacharrado que podemos hacer en nuestros patios, en nuestros jardines; y el uso del repelente. Hay que tratar de evitar los criaderos de mosquitos y, al viajar, intensificar el uso del repelente en forma adecuada”.