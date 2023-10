La educación, un tema relegado en el debate presidencial

El pasado domingo se llevó a cabo el primero de los dos debates presidenciales oficiales previos a las elecciones nacionales generales del 22 de octubre. Los cinco candidatos a la presidencia argentina, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, debatieron sus propuestas e ideas en Santiago del Estero.

Dentro de los temas del debate electoral, la economía y seguridad fueron los más abarcados, mientras que la educación, un factor indispensable para la sociedad, pasó desapercibido para los expositores. Florencia Salvarezza, lingüista especializada en neurociencias y educación, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y analizó las diferentes posturas que se debatieron en materia educativa entre los tres principales aspirantes al cargo presidencial.

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, apuntó a dejar un concepto económico afirmando que, en caso de ser electo, subirá el presupuesto educativo. Salvarezza comentó que "tuvimos un presupuesto educativo más alto en los momentos que bajaban los rendimientos educativos, con lo cual decimos que no es la plata, sino qué hacemos con la plata. Entonces, la educación es un derecho, pero el derecho en realidad es aprender. Este gobierno no garantizó el derecho a la educación de ninguno de los niños del país, porque los resultados han bajado, y tuvo las escuelas cerradas un año y medio en Argentina".

Sergio Massa y Patricia Bullrich en el debate presidencial.

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hizo hincapié puntualmente sobre los gremios. "El tema de los gremios es importantísimo, tienen que o deberían defender el derecho a la educación de todos los niños, cosa que después del cierre de escuelas y la cantidad de días de paro, no parecería ser. Creo que Bullrich no influyó mucho en el debate, pero sí hay una plataforma educativa bastante más desgranada y detallada, que sería bueno que tuviera la oportunidad de hacerla presente de modo más público. Pero sí, en términos del debate, quedó más en eso solamente".

Y, por último, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, dejó una frase que, en palabras más, palabras menos, sintetiza su idea educativa: "no hay que darle pescado a los alumnos, sino enseñarles a pescar. No solamente eso, sino que después tengan una empresa de pesca". Florencia Salvarezza, opinó: "Esa frase no quiere decir absolutamente nada, porque su modelo educativo tiene dos cosas: que la educación no es obligatoria y el sistema de vouchers. Respecto a que la educación no sería obligatoria, desde el punto de vista social, es un desastre y estoy en contra de eso. Y el sistema de vouchers, donde se probó, no funcionó. Entonces las ideas que él promueve, son ideas muy peligrosas para el sistema educativo y que claramente no están alineadas con esta idea de que la educación es un derecho básico para los niños".

Escuchá la nota completa: