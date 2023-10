Cómo es el ritual del vinagre y la miel que se hizo viral en las redes

La terapeuta en Neurociencias Majo Arregui se hizo viral recientemente en la red social TikTok dando a conocer un ritual para atraer el amor y la prosperidad económica.

Una de las periodistas más famosas del medio, Marcela Tauro, es una de sus seguidoras. Y contó cómo funcionaba esta práctica basada en la "Ley de Atracción" en el programa de Guido Kazcka, por la FM La Cien.

En tanto, Majo Arregui alcanzó más de 600 mil vistas en pocos días en su relato donde cuenta cómo conoció este ritual, que asegura es "infalible", y cuál es el paso a paso para realizarlo correctamente.

"Voy a volver a hablar del ritual del vinagre y de la miel porque se vuelve cada vez más popular y viral. Y hay un montón de interpretaciones sobre esto", comienza señalando en su video para adentrarse en la anécdota sobre cómo tuvo acceso a él.

"Hace varios años, conocí a una chamana a través de una amiga a la que le pidió especialmente que quería conocerme... Para mí fue maravilloso tener la experiencia de conocer esta técnica por parte de esta chamana. Ella era preciosa, era una mujer muy muy grande y tenía una feliz pareja bastantes años más joven que ella. Y me dijo que me quería contar esta técnica para porque estaba segura que se lo facilitaría a las personas que iban a llegar a mí. Dijo que sabía que yo en algún momento se lo iba a contar a una gran cantidad de personas", relata la terapeuta en su TikTok.

Este es el video quese hizo viral en TikTok de @majoarreguipnl:

"He recibido un montón de consultas por los videos que han estado circulando en radio, en revistas y en diferentes Instagram de personas famosas que citaron mi contenido", señala Majo antes de explicar el paso a paso de este ritual.

"Paso uno. Es muy importante que tengas en cuenta cómo está tu frecuencia vibratoria, es decir, esa energía que está dentro tuyo, que se siente de manera espiralada. Si estás baja de energía, va a llegar muy poco a esa onda. Entonces, lo que vamos a hacer con este ritual es elevar esa frecuencia. Pero ¿qué sucede? Si vos te enojás o tenés pensamientos negativos o te estás quejando todo el tiempo, eso va a bajar de nuevo la frecuencia. Entonces, hay que volver a repetirlo. Mi recomendación es que este ritual infalibre para atraer el amor y para conectar con la riqueza económica y la prosperidad, la hagas los días viernes. Pero si estás muy complicada, muy complicado, te voy a solicitar que lo hagas durante 21 días de corrido, todos los días", asevera la terapeuta de PNL.

Paso a paso

¿Cómo se realiza? Arregui explica: "Primero que nada, vas a bañarte de manera normal, común y corriente. Y vas a tener una jarrita con un poquito de vinagre, de manzana o vinagre blanco, el que a vos te guste porque no lo vas a ingerir, y le vas a agregar un poco de agua caliente para que sea más agradable la sensación. Esa jarrita la vas a tirar desde los hombros hacia el resto del cuerpo. No desde la cabeza. Y hay que tener mucho cuidado si tenés alguna lastimadura". Marcela Tauro es una de las seguidora de la terapeuta que enseña a hacer el ritual del vinagre y la miel por TikTok. Foto: Freepik

En el paso 2, prosigue: "Te lavás (enjuagás el vinagre vertido en el cuerpo) y vas a untar miel por todo tu cuerpo. Cuando lo hayas hecho, vas a intencionar de manera positiva. ¿Cómo va a ser? Vas a decir: Gracias porque vivo un amor sano, romántico, alegre, feliz y contributivo. Gracias porque estoy teniendo el trabajo de mis sueños. Gracias porque tengo prosperidad y riqueza económica. Te untás toda la miel y después de eso te enjuagas. Y cuando salís (de la ducha), te secás y no usás ni cremas, ni perfumes, ni absolutamente nada (desodorante tampoco, aclara luego). Y allí comenzás a atraer de una manera efectiva e infalible ese amor y la riqueza que vos mereces", concluye la terapeuta, especialista en la Ley de Atracción.

En el programa de Kazcka, Marcela Tauro indicó que ella intencionaba con la frase "Acepto que, al fin, llegues a mi vida", que Arregui también menciona en otros videos sobre el ritual del vinagre y la miel. "Que la miel no te quede tipo tostada porque después no te la sacás más, es un poquito. Después que te secás, no te pongas crema ni nada de eso en el cuerpo. Vas a ver que la piel te queda suavecita también", describió Tauro al aire.

"Si tenés a alguien que te gusta, pensás en esa persona mientras te ponés la miel. Y si querés dinero, pensás en el dinero o un trabajo. La frase hay que decirla 3 veces. Y después me escribís", propuso la periodista después de contar su forma de realizar el ritual.