Videos de los incendios: el fuego avanza y los vecinos lo combaten con baldes en El Challao

"Del mirador para arriba el fuego está llegando a las casas y no hay ayuda oficial", le cuentan vecinos a MDZ al mismo tiempo que envían videos de cómo combaten con baldes las llamas que se propagan por El Challao mientras las ráfagas de viento Zonda no cesan. "No hay bomberos y se incendian las casas", le agregó otro vecino a este diario. La desesperación de muchos de ellos es total.

Un vecino, identificado como Rolo Abaca, quien está en el lugar de los hechos, indicó que "es impresionante la cantidad de vecinos que se han convocado y estamos ayudando. Al momento lo que se está haciendo es limpiar una picada con zapas y acarrear agua en balde".

Esto ocurre "al fondo del barrio corredor del oeste al límite con el fondo del barrio Dalvian. Por el momento, en esta zona, no ha llegado a las casas. Acaba de pasar el avión hidrante".

Los vecinos de El Challao combaten las llamas por sus propios medios

Llegaron dos aviones hidrantes y bomberos de la región viajan a Mendoza

Con la presencia del gobernador Rodolfo Suarez, se realizó una reunión estratégica "para aunar esfuerzos y recursos en el combate de los focos activos de incendio", indicaron fuentes oficiales. A Mendoza ya llegaron dos aviones hidrantes y están en camino bomberos voluntarios de la región a raíz de la situación provocada en la zona del pedemonte de Las Heras y Ciudad.

"Mendoza recibe refuerzos para combatir el fuego. Dos aviones hidrantes enviados del Plan Nacional de Manejo del Fuego arribaron a la provincia. Cada una de las aeronaves tiene la capacidad de cargar hasta 3.000 litros de agua. Además de los aviones hidrantes, se ha coordinado el desplazamiento de bomberos voluntarios desde la otras provincias para brindar apoyo en tierra", indicó prensa del Gobierno de Mendoza.

