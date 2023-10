Jóvenes de Rosario dicen "basta de droga"

Se presentó un conversatorio con la presencia de Claudio Mate Rothgerber psicólogo y especialista en salud pública, ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Asesor de la Presidencia en Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Nación y Matías Dalla Fontana, psicólogo, ex subsecretario de Prevención de la Sedronar, ex Puma, e impulsor del Proyecto Deporte Solidario, respaldado por 20 años de experiencia de trabajo en prevención de adicciones.

Los expositores hablaron sobre cómo la romantización de la droga es una constante en los medios y las políticas que dicen combatirla. Destacaron la importancia de llevar a los jóvenes una información científica y clara sobre los efectos de las drogas.

"No es una cuestión de si consumís de la buena o de la mala. El consumo de drogas es adictivo, esclaviza, y es sumamente nocivo para la persona y su entorno siempre"

De la droga nadie se salva solo.

Matias planteó: "De la droga nadie se salva solo. Por eso necesitamos fortalecer a las personas desde lo comunitario: empoderar con recursos e información a las instituciones que son sostén para esas personas a quienes el mercado de la droga quiere como consumidores. Incluso en los ambientes donde todo parece roto, hay que brindar oportunidades para que desde los chicos y los jóvenes se desarrollen las personas a la conquista de su propia integridad, la salida de la Argentina es por ahí."

La actividad, que tuvo como público objetivo a los jóvenes, contó además con la presencia de referentes sociales y políticos. Entre ellos destacan el Senador Pcial. Miguel Rabia, la Diputada Pcial. Electa Veronica Baro Graf, la Diputada Pcial. Electa Beatriz Brouwer, la Cjal. Electa Sabrina Prence, el Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores municipales Antonio Ratner y representantes de organizaciones como Madres Territoriales.

A los chicos de nuestros barrios se les ofrece droga desde que tienen entre 6 y 14 años.

Inés Salaberry, una de las organizadoras señala: “A los chicos de nuestros barrios se les ofrece droga desde que tienen entre 6 y 14 años, los quieren fuera de las escuelas, usándolos de soldaditos y mostrándoles que esa es su única salida. A los jóvenes nos esconden la verdad, porque nos ocultan los daños y nos ofrecen droga como una manera de calmar nuestras preocupaciones o como si fuera la única forma de pasarla realmente bien" Y agrega: "Nos quieren esclavos de una industria que viene a usarnos a costa de destruir nuestros proyectos de vida, nuestros sueños y nuestro futuro. Por eso de este evento nos llevamos esperanza,

sabiendo que los jóvenes podemos luchar contra esta problemática para construir la sociedad que soñamos a futuro."

El evento cerró con una invitación a la acción; visibilizar la problemática y mostrar que los jóvenes no son ajenos a la realidad de la droga que esclaviza y que atraviesa toda la sociedad. "Hoy la droga nos está quitando familiares y amigos y nosotros queremos

ser parte de la solución.” En Rosario, en lo que va del año murieron 200 personas de manera violenta, y el mercado de la droga tiene mucho que ver con ello.

La problemática no se encuentra aislada.

Sobre Frente Joven y Observatorio de la Dignidad

El evento fue convocado por la Asociación Civil Frente Joven junto al Observatorio de la Dignidad, organizaciones que trabajan en la promoción de la dignidad de la persona, convocando a jóvenes a tomar un rol protagónico en la construcción de una sociedad más digna. Frente Joven trabaja intensamente en la promoción de una vida digna especialmente para madres y niños en ambientes vulnerables. En ese marco, ha experimentado cómo tanto en los ambientes de vulnerabilidad social y en ámbitos donde se desenvuelven los jóvenes (la calle, la universidad, los trabajos) está apareciendo cada vez con más fuerza el flagelo de la droga.

La problemática no se encuentra aislada, sino que está rodeada de circunstancias que propician el ambiente para que se profundice. Por ejemplo, el hecho de que 1500 chicos que terminaron primaria en el 2022 en Rosario, no se inscribieron en ningún secundario. La educación cumple un rol primordial en la prevención ya que se convierte en un lugar de contención y formación.