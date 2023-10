Argentina necesita ser un signo de afirmación

Llamado a la solidaridad: Se necesitan dadores de presente. ¡Estar presente! Lo que tengo es lo que soy. ¡Uf…! ¡Que ecuación!

No teníamos con qué porque no teníamos con quién. “Dentro de cada sufrimiento experimentado por el hombre, y también en lo profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta: ¿por qué? Para poder percibir la verdadera respuesta al "por qué" del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de todo lo existente. El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio; somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones. Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el "por qué" del sufrimiento, en cuanto somos capaces de comprender la sublimidad del amor divino.

Cristo da la respuesta al interrogante sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo, no sólo con sus enseñanzas, es decir, con la Buena Nueva, sino ante todo con su propio sufrimiento”. “Salvicifici Doloris”. Juan Pablo II

No te quedes con las manos en los bolsillos.

Están llenos de interrogantes.

Por que no te transformás en una respuesta?¿Acaso es tu pobreza?

La pobreza es la decepción del otro

Dios está tan cerca de mí como estoy de vos.

¿Cuál es tu riqueza?

Como podés enriquecer…

¿Cuál es tu pobreza?

Como podés empobrecer… ¿Los pobres no saben de sí mismos más que su pobreza?

¿Es lo que les hacés saber?

Porque es lo que le hacés sentir…

Ilustración de Lisandro Ruiz.

Accedemos a otro conocimiento de sí mismos al hacernos prójimo. El lugar del otro nos da a conocer. “El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca e interroga. No podemos sentirnos “bien” cuando un miembro de la familia

humana es dejado al margen y se convierte en una sombra”. (Francisco en Roma, en San Juan de Letrán, 13 de junio de 2020)

El mejor modo de brindar es… brindarse.

Lo que hacés por el otro es lo que hacés por vos.

“En una “sociedad de distanciamiento”… los individuos

confían menos unos en los otros porque no se conocen lo suficiente.

La falta de confianza en el prójimo y la desconfianza hacia los

gobernantes aparecen bastante correlacionadas”.

La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Pierre Rosanvallon

Siempre sos un elegido por alguien.

¡Fijate por qué!

Del “yo” al nosotros”.

Antes nadie logra nada.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.