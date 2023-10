"Tener pasaporte Europeo es importante pero no te asegura que vas a vivir como en Disney"

Después de vivir 5 años en Houston, Mariana Moreau Mariana Moreau pensó que no volvería a dejar Argentina. Sin embargo, el destino suele tener giros inesperados y en 2019, con cuatro hijos en edad escolar, decidió mudarse a Madrid, a donde su marido llegó con una muy buena oferta laboral en la empresa de la industria energética en la que trabaja. "Vivíamos en Pilar y la vida fluía felizmente cerca de la familia y de los amigos. No teníamos pensado emigrar pero esa oferta laboral nos hizo cambiar cambiar los planes y nos preguntamos: ¿Por qué no?", dice ya instalada en la capital española y con un proyecto que surgió de la necesidad de construir su lugar.

"Una vez en Madrid me encontré sola. Mis hijos iban al colegio internacional a dónde los grupos de madres no eran ni parecidos a lo que vivía en Argentina. Acá los salarios son bajos y por lo general ambos padres trabajan y dividen la crianza en forma pareja. En el grupo de WhatsApp de la clase encontrás al padre o a la madre con menos carga horaria. No existe el 'café de mamis' ni una bienvenida. Y las invitaciones de los niños a las casas son muy esporádicas", enumera.

Recuerda que, recién llegada, "necesitaba relacionarme con argentinas. Sabía que había muchas viviendo aquí en Madrid pero no estaban conectadas". El 17 de febrero de 2020 creó una cuenta de instagram: ArgentinasEnMadrid y junto con esta un grupo de WhatsApp -el primero de los 22 que hoy coordina y en los que hay más de 5 mil suscriptores-. "Fue un trabajo de hormiga. Me sentía 'reclutadora de argentinas'", dice con una sonrisa y acota: "A cada una que escuchaba con acento en un negocio le ofrecía participar en el grupo".

Se multiplicó la audiencia, surgieron nuevas necesidades y consultas específicas que llevaron a que los grupos de WhatsApp se multiplicaran y diversificaran. "Se fueron sumando colaboradoras que me ayudaban a administrarlos. Algunas ya no participan, pero fueron de gran ayuda", afirma.

Entre los grupos hay algunos exclusivos de mujeres, otros que son mixtos, algunos de acuerdo a la zona, otros son específicos según la demanda sea de trámites, empleo, compra y venta de productos y servicios, arte, médicos argentinos y abogados argentinos, entre otras cosas. Incluso hay un grupo exclusivo para adultos mayores "para padres que viven o pasan largas estancias visitando a sus hijos" y uno para promover emprendimientos.

"Somos más de 5.000 y tenemos 22 grupos de WhatsApp para responder diversas temáticas", dice Mariana Moreau, creadora de Argentinas en Madrid, una firma desde la que asesora a quienes quieren emigrar a España

"Hoy somos un equipo de 12 mujeres administrando la comunidad de WhatsApp de Argentinas en Madrid", asegura Moreau. "Estos grupos tienen normas y estamos pendientes de que se respeten para tener una buena convivencia. Todo nuestro trabajo en los grupos es ad honorem, con la idea de potenciarnos y ayudarnos entre todos", explica y comenta con orgullo que "muchas personas han conseguido trabajo gracias al Grupo de empleos en el que la administradora Fernanda Moraña Mazzitelli -experta en RRHH- hace un gran trabajo".

Nombra otro de los grupos de WhatsApp de la comunidad de Argentinas en Madrid. Es el de Trámites que administra Vanina Álvarez que, dice, "es la salvación para los recién llegados porque allí se comparten datos, por ejemplo, de dónde canjear la licencia de conducir, cómo sacar el DNI y los pasos para gestionar el arraigo familiar, entre muchísimas otras cuestiones administrativas".

En su relato deja claro que a veces los pequeños detalles son los que dificultan sentirse "en casa" en un nuevo destino. "Cuando llegamos no sabíamos cuál era el supermercado más barato, qué queso comprar para hacer una chocotorta o dónde conseguir yerba. Hoy quienes emigran llegan con una conexión y con información que nos llevó años compilar", asegura Mariana.

Entre los grupos destaca el que lideran Gisela Ortíz y Deborah Bringas, organizadoras de eventos, junto a Gabriela Flores que "vino hace un año para emprender y hoy tiene su propia empresa, O'Maga Eventos". Cuenta que ellas son las responsables de organizar encuentros sociales que pueden ser reuniones más bien formales, para hacer networking y potenciar redes laborales o encuentros más distendidos, como un pic-nic en El Retiro.

Vivienda y trabajo: dos tópicos difíciles para los argentinos que emigran

"Luego de la pandemia había muchísimo argentinos con planes de emigrar y la cuenta de Instagram explotó con mensajes pidiendo información. Ahí fue donde comenzamos a realizar asesorías online para brindar información a familias que quisieran emigrar. Hoy junto a Romina Descalzi -gestora inmobiliaria- estamos realizando a través de Argentinas en Madrid más de 40 asesorías mensuales a personas que quieren salir del país".

Según Moreau, el pedido más frecuente tiene que ver con los trámites de extranjería. Y para asesorar a las personas tienen una abogada especialista en ese tema. "Otra dificultad con la que se encuentran las personas al llegar a España es el alquiler", cuenta Mariana y explica: "La ley de alquileres cambió y hoy el mercado inmobiliario está sufriendo lo mismo que en Argentina. La demanda supera ampliamente a la oferta. Hoy publican una vivienda en Idealista y en 3 horas ya hay al menos 20 personas anotadas para verla. El propietario sabe que va a recibir, al menos, 5 ofertas. Entonces puede hacer un 'casting de inquilinos'".

Por si alguien está pensando en emigrar a España, adelanta que son muchos los requisitos a la hora de alquilar y que los dueños en general prefieren un español con nómina laboral a un argentino aunque este tenga solvencia para pagar por adelantado varios meses. "Para nosotras, ubicar a cada familia es un desafío. Trabajamos como 'personal shoppers inmobiliarias': armamos una carpeta con el perfil del cliente para seducir al propietario y convencerlo que nuestro candidato es el ideal", comenta y agrega: "La mayoría nos contacta porque quiere evitarse el gasto diario de un Airbnb y llegar directo a su hogar. Por eso realizamos todo el proceso de manera online desde filmaciones de las propiedades y los barrios hasta la firma de contrato".

A ese servicio se suma, muchas veces, la compa y armado de muebles, vajilla, supermercado y accesorios para las mascotas. "Ya conseguimos alquileres para más de 50 familias", cuenta con orgullo. Desde Argentinas en Madrid organizan eventos para que las mujeres que emigran a Madrid y otros destinos de España puedan generar redes para potenciar sus proyectos personales y laborales.

Según Moreau, otro pedido muy frecuente tiene que ver con el trabajo. Y, en ese punto, dice que "la situación acá no es tan fácil como se imaginan. Cuando llegan y no encuentran trabajo de su profesión tan rápido como imaginaron muchos empiezan a desesperar.

Ahorros y documentos: ítems clave para emigrar a España

Aunque, tal como explica Mariana, "para conseguir trabajo en España es fundamental tener una residencia legal en el país", no basta con tener la nacionalidad europea. "El consejo para quien emigra es que no idealice. Tener el pasaporte europeo es importante pero no te asegura que vas a vivir como en Disney. Para vivir dignamente hay que trabajar de sol a sol", asegura.

Como complemento de los documentos -requisito (casi) imprescindible- recomienda "venir con ahorros". Y explica por qué. "El sueldo basico que puede recibir alguien trabajando en un restaurante es aproximadamente de €1100. Alquilar una habitación puede costar unos €500-600 y para ingresar a un piso de €1000 mensuales va a necesitar por lo menos un año por adelantado dependiendo de lo que pida el propietario. Además, los trámites a la llegada son muchos y costosos".

Detalla que en Madrid los salarios son bajos y el costo de vida alto. A esa ecuación se suma la dificultad de "generar un entorno social que suplante a la familia y un vacío emocional muy grande". Al menos así lo vivió ella. "Para mí, después de 5 años, los domingos cuando mi familia se junta a comer asado es durísimo", confiesa. Esto es en parte lo que motiva a armar eventos. "Conocer gente, relacionarse, armarse un entorno son detalles que ayudan a que uno se sienta en casa más rápido", asegura y dice que por eso organizan desayunos y cenas que ayudan a las personas a conectarse entre sí.

Conscientes de todo lo que implica emigrar, desde Argentina en Madrid se esfuerzan para asesorar a las personas en forma realista. "Muchos se quieren tirar a la pileta y a veces nos toca ser antipáticas y pedirles que no vengan en esas condiciones. Nos ha pasado con familias que vienen con niños, con el dinero justo para el pasaje, sin trabajo y sin información. Es una locura", reflexiona.

Instaladísima en Madrid y dedicada a full a este emprendimiento que surgió como una necesidad para sentirse a gusto en un nuevo país, Mariana espera "seguir ayudando a los argentinos que emigran brindándoles un servicio integral para facilitar su cambio de vida".