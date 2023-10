Atropelló con el auto a un grupo de ciclistas que se manifestaban a favor de Palestina y finalmente se entregó

Los videos que muestran a un coche llevándose por delante a varios ciclistas en las calles de Madrid se viralizaron rápidamente y generaron un sinfín de debates y comentarios en redes. Los mismos muestran como la manifestación en bicicleta a favor de Palestina se vio afectada por un automovilista que atropelló a los manifestantes y luego se entregó para dar sus razones del caso.

Ocurrió el jueves por la noche, en la calle Alberto Aguilera de la capital española. En redes sociales, muchos notaron que los ciclistas circulaban por la calle y no por la bicisenda. La explicación a esto fue que se trata de una Bicicrítica, un evento que tiene lugar cada mes y que en esta ocasión llevaba una bandera particular en el contexto de la guerra entre Israel y Palestina.

Convocatoria a la bicimarcha en la que un automovilista atropelló a ciclistas con su coche

El hombre en cuestión conducía un Seat León de color gris claro Desde Emergencias de Madrid informaron que hubo llamadas al servicio poco antes de las 22:30 y a partir de ahí se activó un protocolo sanitario para asistir a las víctimas: cinco personas que presentaron heridas y golpes de carácter leves fueron atendidas por unidades de Samur-Protección Civil que llegaron rápidamente a la zona. Uno de ellos fue derivado al Hospital Nuestra Señora de la Concepción, mientras que los demás pudieron recibir el alta en el lugar.

Aunque en un primer momento el conductor del Seat siguió adelante, dándose a la fuga más tarde se presentó en la Comisaría de Hortaleza para dar sus razones del caso. Explicó que antes de atropellar a los manifestantes que circulaban por Alberto Aguilera había sido agredido por varios de ellos. Se le realizó una prueba de alcoholemia y la misma dio negativa.

A partir de entonces comenzó una investigación por presunta conducción temeraria, un delito que en España tiene penas que van de los 6 meses a los 2 años de prisión y que podría suponer el retiro del permiso de conducir al autor del hecho por un lapso de entre 1 y 6 años.

Video viral: así mostraban las redes cómo un hombre atropelló a decenas de ciclistas en Madrid

En debate: por dónde deben circular los ciclistas en Madrid

"Un coche ha atropellado a decenas de ciclistas en pleno centro de Madrid", escribió Alejandro en su cuenta de X. En el mismo posteo compartió un video que no tardó en viralizarse a que generó múltiples respuestas y debates.

Tal como ocurre en muchas ciudades, la ampliación de los carriles exclusivos para ciclistas y el modo en que muchos de estos circulan por las calles suele irritar a los ciudadanos. Los automovilistas sienten que pierden espacio y los peatones se ven intimidados por la velocidad y porque muchas veces quienes van en bicicleta, patines o monopatines no respetan al 100% las normas de tráfico.

Por eso el video despertó una pregunta que un usuario de X formuló de la siguiente manera: "¿A nadie le parece mal que los ciclistas ocupen toda la calle?. Podrían dejar espacio para los coches. Pareciera que se dispersan a lo ancho de la calle a propósito". Los usuarios de X debaten sobre el lugar de las bicicletas en el tránsito urbano

Las respuestas -a favor y en contra- no se hicieron esperar. Lo primero que salieron a aclarar los ciclistas es que se trataba de una manifestación que se realiza, justamente, para visibilizar "que vivimos en ciudades diseñadas para los coches y cuando eso se altera (legalmente) pasan cosas como estas . Lo que tiene que hacer el coche es esperar 5 minutos tranquilamente, no hay mas".

También hubo quienes reconocieron que el conductor estuvo mal pero apuntaron que muchas veces quienes participan en este tipo de manifestaciones tienden a ser agresivos con los demás. "Yo soy ciclista urbano. Cuando he ido a Madrid he visto que los de la Bicicrítica son agresivos, altaneros, no nos hacen ningún favor a los que reivindicamos la bicicleta como protagonista de la movilidad urbana. No estoy justificando en ningún caso al conductor. Complemento info", escribió en su cuenta de X el usuario Eladio Fromista

Convocan a una nueva manifestación ciclista contra la violencia vial

A raíz de os hechos ocurridos el jueves a la noche, que -según expresan quienes participan en las salidas de bicircíritca- no son aislados sino que se repiten una y otra vez, la organización Pedalibre -activa desde hace más de 40 años- convocó a una convocatoria para este viernes. El objetivo es ir contra "los discursos de odio que se lanzan impunemente" y que, está ala vista, "tienen lamentables consecuencias".

Desde la organización desean que "ojalá no vuelva a repetirse y este suceso provoque una reflexión general de condena a determinados mensajes de algunos 'comunicadores' y personas en redes sociales".

La manifestación comenzará a las 19:30 en Plaza Cibeles y continuará Recoletos, Colón, Génova, Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera -a dónde se realizará una parada ya que ese fue el punto donde un automoovilista atropelló a un grupo de ciclistas este jueves a la noche-, Princesa, Gran Vía y Alcalá. El recorrido circular termina en la céntrica Plaza Cibeles. Recorrido de la manifestación contra la violencia vial

Según adelantan los organizadores, el objetivo de hacer una parada en Alberto Aguilera tiene como fin "denunciar públicamente y de forma gráfica la violencia vial que a menudo sufrimos los ciclistas y la ciudadanía en general, por desalmados que utilizan el coche como arma contra los demás".

Desde Pedalibre hablan de la bicicleta como "una herramienta de pacificación de las ciudades" y sostienen que "toda estrategia que pase por mejorar la habitabilidad y la seguridad, pasa necesariamente por la promoción de modos de desplazamientos no peligrosos como la bicicleta".