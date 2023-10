Cierra un histórico colegio bilingüe del conurbano y deja sin educación a cientos de alumnos

El Colegio Mancedo, una de las instituciones privadas más reconocidas de Quilmes, cerrará sus puertas a fin de año. Así lo advirtieron las autoridades a los familiares de los estudiantes, quienes ahora deberán buscar una nueva vacante. Frente a la situación, desde el Gobierno bonaerense se puso a disposición de las familias vacantes disponibles en otros establecimientos.

Dicha escuela posee un proyecto bilingüe y que no recibe ni presentó solicitud para percibir aporte estatal (pedido de subvención por parte de la entidad propietaria) en el transcurso de los años anteriores, ni actualmente. Además, de manera informal nos comunicaron que el motivo del cierre no se debe a la situación económica sino que responde a una decisión de los propietarios de no continuar con el proyecto educativo", expresó la Jefatura de Región 4 de la DIEGEP, dependiente de la Dirección de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires.

Los funcionarios del área educativa remarcaron que los propietarios del Instituto "no han recurrido previamente a esta Jefatura Regional para comunicarnos la posibilidad de cierre, lo cual fue sorpresivo, pues es una institución emblemática en el distrito".

"No obstante ello, estaremos acompañando a la comunidad educativa, poniendo a disposición de las familias las vacantes disponibles en instituciones de Gestión Privada y Gestión Estatal, con el propósito de garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de las y los estudiantes", remarcó el gobierno bonaerense.

Según se puede leer en la carta documento que enviaron, los directivos informan del "cese definitivo de las actividades del Colegio Mancedo", y adelantan que "la liquidación final y las indemnizaciones de ley según art. 245 de la LCT, le serán acreditadas en su cuenta sueldo en términos de ley a partir de la extinción del vínculo laboral".

La carta documento que recibieron los docentes. Foto: NA

El colegio está ubicado en la avenida Mitre, entre 9 de Julio y Alvear, en pleno centro de Quilmes.

Padres y alumnos se juntaron en el colegio y trataron de entrar al lugar, que está fuertemente custodiado por efectivos policiales para evitar incidentes, con el objetivo de hablar con las autoridades. Sin embargo, no fueron escuchados y exteriorizaron su bronca en la puerta.

"Mi hijo y sus compañeros estaban llorando al enterarse de esto. Nos llamaron a muchos de los padres a nuestros trabajos y nos dijeron `vengan que nos quedamos sin colegio`. Si nos hubieran avisado en marzo, uno se va preparando y busca una escuela, pero nos dijeron a fines de octubre. Qué vamos a hacer a esta altura del año para conseguir vacantes", sostuvo una mamá en declaraciones a la prensa.

La escuela está toda cerrada y vallada, además de ser custodiada por los uniformados. El edificio va a ser vendido para llevar a cabo allí un proyecto inmobiliario, indicaron algunos padres.