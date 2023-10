Tras el papelón de las PASO con el voto electrónico, se sufraga con normalidad en las escuelas porteñas

En una jornada que comenzó gris y con gran humedad, se dio inicio a las elecciones presidenciales y locales en la Ciudad de Buenos Aires. En el recorrido realizado por MDZ en distintas escuelas porteñas, por ahora, el sufragio transcurre con normalidad y tanto los votantes como los fiscales y organizadores de las instituciones educativas coinciden en que el proceso electoral es mucho más ágil que en las PASO.

A diferencia de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto pasado, en esta oportunidad no se utilizó el voto electrónico para elegir a las autoridades porteñas, sino que la dinámica es 100 por ciento con boletas de papel. Cabe destacar que no hay una sola boleta unificada que contenga todos los cargos, sino que hay una para autoridades nacionales y otra para autoridades locales.

Un comienzo de jornada con poca recurrencia

Si bien los adultos mayores son los primeros en recurrir a las urnas para celebrar su sufragio, el tiempo no ayudó a que recurrieran temprano para votar. Fiscales generales y organizadores de distintas escuelas coincidieron en remarcar que había muy poca gente en comparación a otras elecciones, y que esperan que el cuello de botella sea al mediodía.

Las elecciones 2023 transcurren con normalidad en la Ciudad de Buenos Aires.

Esteban, fiscal general de la izquierda en una escuela de Belgrano, dijo en diálogo con este medio que "comparado con otras elecciones, la lluvia de primera hora atrasó un poco la llegada de la gente". Y agregó: "Por nuestra parte, como fiscales generales del partido hemos recorrido las aulas y estaba todo en condiciones, no faltaban boletas ni hubo problemas con presidentes de mesa. Todo normal, a las 8 en punto se empezó. La gente mayor que vino a votar hasta ahora no tuvo ningún problema".

En esta línea, también se expresaron algunos votantes consultados. Jorge manifestó: "Hace 58 años que sufrago y me sorprendió que vine a la escuela y no había nadie en la fila. Entré y salí. Otras veces hay más recurrencia". Al ser consultado por su experiencia con el voto electrónico en las PASO indicó que "no había tenido ningún problema".

Con gran sentido patriótico y valoración de lo que implica la democracia, Saúl, dialogó con MDZ y relató qué le representaba a él estas elecciones: "Creo que la gente estaba esperando para ir a votar. Hay un sentimiento. Y hay incertidumbre por saber quién se va a quedar con el futuro del país. Hay mucha gente que no está bien y tienen esperanza en el próximo Gobierno. Yo tengo 87 años, pero a mí me gusta votar, siempre lo hice". Al consultarle por su experiencia en esta votación y si sabía cómo era el procedimiento, respondió: "Para lo que es Capital Federal son dos boletas. Creo que hay bastante información y es rápido".

Cuarto oscuro en la Ciudad de Buenos Aires.

Algunas quejas, pero punto para el Gobierno porteño

En el recorrido por los establecimientos educativos y el diálogo con la gente, MDZ también se encontró con una mujer de unos 40 años - que prefirió no identificarse- y manifestó su malestar por la incomodidad que le representaba el cuarto oscuro y la incomodidad de cortar boleta, aunque destacó la rapidez en la votación.

Celia Quiroga también habló con este medio e hizo una comparación respecto a las elecciones PASO. "La vez pasada fui a la escuela dos veces. La primera, bien temprano y me tuve que ir porque no andaba la máquina, volví en la tarde y casi me quedo sin votar. Un desastre. Mis hijas trabajaban y les dieron un rato para ir a votar, también tuvieron problemas y al final se quedaron sin votar. Pero esta vez, es todo más rápido. No sabía que era con dos boletas, pero es más rápido y fácil", dijo.

Víctor y Laura, padre e hija, también contaron su experiencia y se mostraron conformes. El hombre, adulto mayor y con problemas de salud, debe recibir atención especial y le deben bajar la urna ya que no puede permanecer mucho tiempo de pie. "En las PASO nos tuvimos que ir porque era todo un lío, pero esta vez es todo muy rápido", relató. Las elecciones 2023 transcurren con normalidad en la Ciudad de Buenos Aires

Fiscales de distintos colegios y banderas políticas coincidieron en que todo funcionó como un "relojito" y sin traspiés: "A medida que transcurre la jornada esperamos que venga más gente. La vez anterior se atrasó escrutinio por el recuento del voto electrónico, pero esta vez, confiamos en que sea todo más rápido".

Otro fiscal indicó que se encontraron con "todo en situaciones normales", pero criticó la doble boleta para separar las autoridades locales de las nacionales. "A cierto candidato no le conviene que ingresen las dos boletas", sostuvo.

De esta manera, transcurren las votaciones en la Ciudad, y pese a algunas críticas aisladas por las boletas separadas por autoridades, en esta oportunidad la organización del Gobierno porteño da saldo positivo.