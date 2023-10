Twitter se convirtió en un refugio de consejos psicológicos: leé los mejores

En un rincón aparentemente inusual de la red social Twitter, una simple pregunta desencadenó en una avalancha de consejos, apoyo y sabiduría sobre salud mental.

La usuaria @veramaida_ tuiteó de manera sarcástica: "Suban los consejos que les dan sus psicólogos así me ahorro el tener que ir". Sin embargo, lo que comenzó como un comentario humorístico pronto se transformó en un hilo que atrajo la atención de miles.

Más de 114.000 me gusta y 5.7 millones de reproducciones después, el hilo se convirtió en un inesperado espacio de apoyo y consejos en línea, donde usuarios de todo el mundo comparten consejos de salud mental que les dieron sus psicólogos.

En este hilo viral de Twitter, los usuarios compartieron algunos consejos y también reflexiones sobre la salud mental y el bienestar emocional. Uno de ellos destacó que "sanar nunca va a ser lineal y está bien", reconociendo la naturaleza no lineal del proceso de recuperación.

Otro usuario hizo hincapié en la importancia de la autorreflexión al relacionarse con personas emocionalmente inaccesibles: "Que cada vez que intente relacionarme con alguien que no esté disponible emocionalmente me ponga a pensar entonces de qué manera es que yo no estoy disponible emocionalmente, porque de lo contrario no me relacionaría con gente así, ni siquiera lo intentaría".

"Tu cuerpo no es un cajón para que encierres tus sentimientos en él. Llora lo que tengas que llorar, odia si lo tienes que hacer, ponte triste lo que quieras, pero lo importante es no dejar los sentimientos destructores dentro, porque las emociones también afectan la salud", comentó un usuario que muestra la importancia de expresar emociones de manera saludable en lugar de reprimirlas.

