Renuncia al subsidio en el transporte público: la reacción negativa de los mendocinos a la medida de Nación

Esta semana, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, anunció que las personas podrían renunciar a los subsidios aplicados en las tarifas de transporte que se reciben a través de la tarjeta SUBE. El miércoles la medida fue publicada en el Boletín Oficial y desde este viernes aquellos que lo deseen, pueden rellenar un formulario para renunciar definitivamente.

Para gestionar la renuncia opcional al subsidio, las personas usuarias deberán completar un formulario que tendrá carácter de declaración jurada y que está publicado en el sitio web oficial argentina.gob.ar/sube.

Una vez que se acepta la solicitud de renuncia, la tarifa al utilizar el transporte público se verá sumamente elevada. En el caso de los colectivos, el boleto mínimo ascenderá a $700 para quienes hayan renunciado a los subsidios. Por su parte, para los usuarios de trenes, el costo mínimo se establecerá en $1,100.

Para conocer la opinión de los mendocinos, MDZ recorrió las calles en búsqueda de algún mendocino que quiera renunciar a esta "ayuda". No obstante, la búsqueda no dio resultado, ya que la mayoría de los encuestados aseguró que no renunciaría al subsidio.

En calle Belgrano y Emilio Civit se encuentra una de las paradas del Metrotranvía, allí María (29), madre de dos hijos, comentó que un boleto a $700 le sería imposible pagarlo. "Usamos el colectivo unas tres o cuatro veces por día cada uno, imagínate el gasto que me supone a mí. Esto es una avivada para asustar a la gente porque saben que Milei va a ganar, entonces lo único que les queda es ensuciarlo".

Sin el subsidio, el pasaje de colectivo se elevaría a los $700 Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Sobre Emilio Civit, Fernanda (30), dijo: "Probablemente no renunciaría, yo pienso que hay tanta gente con subsidios que tal vez no se lo merecen y yo sí me lo merezco porque voy a trabajar y estudiar". La joven hizo el cálculo semanal a partir de sus viajes semanales y la cuenta dio $7.000.

Desde la oficialización de la medida del miércoles, en paradas de colectivos y propios micros surgieron una serie de carteles que buscaban alertar a los usuarios por las posibles políticas de "Bullrich o Milei".

El primer caso se vio el miércoles cuando algunos usuarios notificaron un mensaje peculiar que se muestra al momento de pagar su transporte público. El mensaje, que dice: "Sin subsidio $700" y eso generó sorpresa y confusión entre los pasajeros que se han encontrado con él. Mientras que desde el jueves el Gobierno nacional promovió la publicación de carteles en las terminales de trenes. La campaña del terror que promocionó el oficialismo Foto: Twitter

En el recorrido que realizó MDZ, se pudo dialogar con un libertario que criticó la medida del triunvirato Fernández, CFK y Massa: "No, no tiene sentido, se nota a kilómetros que es una movida asquerosa de Massa para ensuciar a Milei. Milei antes de tomar una medida así tiene que arreglar con las empresas de transporte otras condiciones para que la quita del subsidio tenga el menor impacto posible".

Por qué los mendocinos no deben renunciar al subsidio

Si bien pocos son aquellos valientes que renunciaron al subsidio, Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos de la provincia, explicó que la medida posee varias incógnitas: "En Mendoza no nos va a llegar la plata, no sabemos a donde va la plata si un mendocino renuncia al subsidio. El dinero se quedaría en el AMBA, es inocuo para nosotros. No sabemos como es la redistribución de fondo después a la provincia".

Además, aseguró que al interior del país no le llegan subsidios nacionales y comentó que en el caso de Mendoza no se perciben ingresos desde febrero, "el resto que se viene recibiendo viene tarde y no cubre ni el 10% del costo del sistema". Frente a esto Mema explicó que el resto del boleto se compone de un 9% de recaudación por el pago del mismo y el 81% se aporta con los subsidios de la provincia. Precio del sistema de Transporte de Mendoza Foto: Prensa Servicios Públicos

Además, criticó la medida del Gobierno nacional: "Esta medida no golpea a nadie, sólo habla de lo que es este Gobierno. Sacaron esa medida y después pusieron en la infraestructura del Estado nacional carteles con propaganda para su propio candidato que es el ministro de Economía. Este Gobierno perdió la capacidad de sorpresa, realmente no tiene sentido lo que tienen, es para generar un tema. La realidad es que esto les vuelve como boomerang porque ni siquiera ellos saben en qué están gastando la plata".

Mema aseguró que el problema no es el gasto en sí mismo, sino el "gasto mal llevado adelante como lo hacen ellos. Realmente cada subsidio que se está poniendo es un peso que se emite y no tiene respaldo, por eso todo el interior lo paga con los impuestos, pero también lo pagamos con la inflación. Todo lo que están asignando es con dinero que no tenemos, están emitiendo sin respaldo y eso es una de las principales causas de la inflación".