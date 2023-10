El comportamiento que se normalizó por la crisis antes de las elecciones

Durante la previa electoral asistimos a una psicosis producto de la crisis y por una probable corrida cambiaria y devaluación post elecciones. El dólar blue, la cotización paralela de la moneda norteamericana, cerró este viernes con un valor de $1.200 para la venta y $1.150 para la compra, justamente por la incertidumbre de las elecciones presidenciales y la especulación de los mercados.

En el país se viven momentos muy duros con una inflación que golpea duramente los bolsillos y la incertidumbre económica acecha en los hogares que buscan todo tipo de estrategias para subsistir y pasar la tormenta.

Diferentes sectores han advertido sobre la volatilidad cambiaria que complica la comercialización de bienes y servicios. Nadie sabe qué precio tendrán las cosas el lunes 23 y por eso, algunos comercios, dejaron de vender este viernes porque no hay precios de referencia. Todo dependerá de quién gane la elección o quiénes pasen a segunda vuelta.

Si bien desde el Gobierno aseguraron que no van a devaluar post elecciones, tal como sucedió luego de las PASO, la credibilidad es poca o nula. Algunas personas aprovechan la devolución del IVA para hacer compras grandes en supermercados, otras aprovechan las pocas cuotas sin interés que encuentran para comprar electrodomésticos, ropa o muebles.

¿En qué gasta o qué acumula la mayoría de la gente?

Desde MDZ hicimos un relevamiento entre personas de diferentes edades e ingresos para conocer cuáles son los gastos que se adelantan antes de que se profundice la crisis o qué es lo que deciden acumular para ganarle a la inflación. La gran mayoría coincidió en que lo que más acumulan o compran para adelantarse a los aumentos por la inflación son los alimentos y compras del supermercado. De hecho los rubros en los que gasta o acumula la mayoría que tiene la posibilidad son los que más aumentaron en el último mes. Estos, según el Indec fueron la categoría Indumentaria que subió 25,8%, Esparcimiento con 21,8% y Alimentos y bebidas con un 18,9% de aumento.

La mayoría de los consultados acumulan alimentos.

Foto: Archivo MDZ.

Por la propia incertidumbre económica, algunos acumulan yerba, otros café o aceite que están entre los productos que más han aumentado en los últimos meses. "Compramos la comida y cosas de limpieza". "Yo acumulo yerba". "Compra en el super antes de que sean las elecciones si o si". "Nosotros ahorramos en aceite". "Habitualmente uso crédito en los pedidos del súper para "ganarle" un mes a la inflación. Hice un pedido de súper más grande que el habitual y con débito, así me reintegran una parte". "Comida, sobre todo la q podes congelar cruda o cocinada", "Carnes, enlatados, café y dulce de leche". "Ayer hicimos compras, alimentos y materiales de construcción", fueron sólo algunos de los comentarios que recibimos.

Otras personas aseguraron que antes de las elecciones compran "calzado", "cosas caras, electrodomésticos y ropa", "carne y muebles". "Me compré una computadora antes de que sean mucho más inaccesibles. Quedé seca", dijo otra lectora de MDZ. Otros prefirieron "ahorrar" en salud "básicamente en medicación y anteojos" o en recreación "me compre un pasaje a Buenos Aires", y otros, en aprovisionarse para alimentar a las mascotas "compré alimento para el perro".

Adelantar gastos o acumular se vuelve un privilegio de pocos.

Foto: Télam.

Sin embargo, también están quienes no pueden comprar o adelantar ningún gasto. "Vamos viendo, todo depende la necesidad". "No adelanto, igual a esta altura ya que me quede sin plata así que tampoco podría". "No tengo plata como para adelantar nada", aseguran.

Cómo explicó el Magíster en Economía y Administración de la Salud, Mario Lamagrande, la crisis económica y la incertidumbre "pueden hacer que las personas se sientan más estresadas y preocupadas por su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. Esto puede llevar a un sentimiento de inseguridad y a una mayor dificultad para planificar el futuro", por lo que "adelantarse", "prevenirse" ante lo que pueda llegar a pasar podría entenderse como un reflejo psíquico esperable a una realidad por demás incierta.