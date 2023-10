Viral: la precavida costumbre de los argentinos antes de las elecciones

En medio de la incertidumbre que rodea a las próximas elecciones en Argentina, un video viral en la plataforma TikTok captó la atención de miles de usuarios. En el video, una joven muestra su compra masiva de alimentos y productos básicos, previo a los comicios del domingo donde el país elegirá al nuevo presidente.

El video fue subido por la usuaria @jefadelahorro y ya tiene más de 46,000 "me gusta" y más de 500 comentarios. En el clip se muestra a la joven exhibiendo su despensa llena alimentos y su heladera totalemente abastecida. En la descripción del video, la joven escribe: "Seguime para ahorrar un poquito", en un claro gesto de previsión económica.

El video viral

Este video se convirtió en un reflejo de la ansiedad económica que muchos argentinos sienten ante la posibilidad de cambios bruscos en la economía después de las elecciones. En los comentarios, otros usuarios de TikTok compartió sus propias experiencias similares. Una joven escribió: "Literal, yo me stockié hace una semana", mientras que otro usuario comentó: "Yo lo estoy haciendo con la carne y la comida".

Un comentario en particular destaca la preocupación generalizada entre algunos ciudadanos: "Mis alacenas están iguales. No me gusta alentar el pánico, pero sí, compren todo ahora. El lunes hay devaluación".

La incertidumbre en torno a las elecciones y su posible impacto en la economía llevó a muchos argentinos a tomar medidas preventivas para proteger su poder adquisitivo.

Filas para hacer compras