Próvolo: los defensores de las absueltas piden que los fiscales renuncien

El miércoles pasado se conoció el fallo del tercer juicio por el caso de abusos sexuales a estudiantes hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo en el que las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna, a cargo del Tribunal Penal Colegiado 2 mendocino, absolvieron a las nueve acusadas. Se trata de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, así como las exdirectoras y empleadas del Instituto Graciela Pascual y Gladys Pinacca; la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.

En conferencia de prensa, los abogados defensores de las mujeres absueltas del Caso Próvolo apuntaron contra la prensa por favorecer "una sola versión de los hechos". Carlos Varela Alvarez, Alfredo Paturso, Lucas Fallet, Enoc Ortiz, Josué Varela y Lidia Raia sostuvieron que esta sentencia demuestra que las mujeres no tenían conocimiento de los delitos sexuales cometidos y que "hubo contaminación, pruebas confusas y relatos fantasiosos" durante el proceso judicial.

Previamente a la instancia de la sentencia, uno de los abogados querellantes de las víctimas de abusos sexuales había explicado que en cuanto a las interpretaciones de los testimonios de las personas hipoacúsicas "hay obligaciones legales en las que vos debés interpretar los dichos de una persona -hoy mayor de edad- menor de edad y que cuando aprendió el lenguaje de adultos te dice las cosas de manera simbólica".

El abogado Carlos Varela Álvarez, defensor de la monja Kumiko Kosaka encabezó la conferencia de prensa y manifestó que una de sus conclusiones es que "Alejandro Iturbide y Gustavo Stropiana, deben renunciar hoy. El procurador fiscal Alejandro Gullé, si ha leído los fundamentos, le debe a pedir a estas personas que renuncien". Consideró que la labor de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal "ha sido nefasta, mediocre y fundamentalmente peligrosa porque eso le ha costado a nueve personas estar privadas de libertad -en algunos casos- y destruidas sus vidas. Han permitido todas las cosas que no se pueden permitir como las filtración a la prensa, el derrumbe del principio inocencia y la relación promiscua que tuvieron con algunos". En el mismo sentido, expresaron que tienen abiertas las denuncias contra Iturbe y Stroppiana en Naciones Unidas, tanto por Kumiko Kosaca como por las agresiones sufridas como defensores.

Abogados defensores de las absueltas por el Caso Próvolo manifestaron que los mitos fueron derribados.

Foto: Alf Ponce / MDZ.

Asimismo, los letrados manifestaron que los mitos construidos alrededor del Caso Próvolo, fueron derrumbados con este fallo. "No es un centro de torturas, no había mala comida, no estaba prohibida la lengua de señas, no hay maltratos de Kumiko Kosaca, entre otras cosas", comentaron.

En contraparte, el Fiscal Alejandro Iturbe se mostró sorprendido por la sentencia y en relación al argumento de contaminación y falso testimonio expresó que le parecía extraño que "las juezas rechazan sacar compulsas por falso testimonio a las víctimas y los padres que vinieron a declarar" y por lo tanto, "no ven elementos de que hayan falseado. Entonces hay una encrucijada".

Según la versión de la defensa y lo que finalmente se plasmó en la sentencia, el análisis de la versión de las personas derivó en la falta de coherencia, que fueron agregados, que no hubo develamiento. Por lo tanto, aseguraron que Kumiko Kosaca "no actuó en ninguno de esos delitos, ni de mano propia ni de comisión por omisión o de no haber hecho las presentaciones correspondientes".

Abogados defensores de las absueltas por el Caso Próvolo aseguraron que la sentencia es justa.

Foto: Alf Ponce / MDZ.

En la misma línea, los defensores sostuvieron que las tres juezas actuaron con perspectiva de género, neutralidad e imparcialidad y desmintieron los dichos de la querella sobre que la sentencia no tiene perspectiva de discapacidad argumentando que "tiene 30 páginas que hablan exclusivamente de las vulnerabilidades de los chicos y de las chicas, de la interseccionalidad y que la pobreza se sumaba una situación de sordera. Habla de la Convención de la discapacidad, de la Convención del derecho de protección integral de las mujeres y de la Convención de los Derechos de Niños".

Sin embargo, desde la querella argumentaron que la sentencia desconoce el testimonio de Ezequiel, quien contó que fue abusado por Kumiko y señalaron que nadie planteó una prescripción del caso particular. Que el tribunal haya estado compuesto por mujeres y que la sentencia mencione esas convenciones, no garantiza la perspectiva de género ni que la justicia sea justa para estos chicos y chicas que por su condición de hipoacusia pero sobre todo de pobreza, no fueron escuchados durante muchísimo tiempo. En ese sentido, Salinas abogado de Xumek afirmó que "la Justicia no termina en este fallo, todavía tenemos Casación, Corte de la Nación y diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora va a haber una instancia de apelación ante la Corte de la provincia de Mendoza. Esto es con la perspectiva de que el fallo es arbitrario, que es cuando técnicamente no se valora la prueba como la ley dice que debe ser valorada".