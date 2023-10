Médicos de prepagas cobran desde hoy un adicional de hasta $ 6 mil por consulta

El cobro de copagos dentro del sistema de salud privado comenzó a regir hoy, luego de la decisión de prestadores y profesionales de establecer un valor mínimo en la consulta o servicio médico. Ese valor fue denominado "Honorario médico ético mínimo" y parte desde los $6.000 para una consulta médica, tal como fue anunciado la semana pasada por una treintena de asociaciones médicas.

Pero como este no deja de ser un precio de referencia, en la práctica cada médico podrá establecer el valor de su servicio y cobrar el copago que determine.

¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, si un médico mensura su prestación en $6.000 y la prepaga le reconoce $ 2.000, cobrará un copago $4.000.

El mecanismo es diferente en cada empresa de medicina prepaga y, por lo tanto, cada paciente deberá comunicarse con su cobertura para conocer cómo manejarse ante un reclamo de este tipo.

De esta manera se generalizan los pagos dentro del sistema de salud privado, un sistema que ya se aplicaba en algunas prestaciones.

Las asociaciones que respaldaron la medida señalaron que el valor de la consulta médica cayó drásticamente en los últimos años, situación que se agravó por el retraso en el pago de honorarios y la alta inflación. El nuevo "honorario médico ético mínimo" será ajustable bimestralmente según el índice inflacionario, precisaron.

El comunicado difundido la semana pasada anunciando la medida fue firmado entre otros, por la Agremiación Argentina de Ortopedia y Traumatología y Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología; la Asociación Argentina de Cirugía; La Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello; la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología, la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica; y la Asociación Argentina de Menopausia Andropausia.

También adhirieron la Asociación Argentina de Neurocirugía; la Asociación Argentina de Oncología Clínica; la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio; la Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica; la Asociación de Otorrinonaringología de Buenos Aires; la Asociación de Profesionales de Santa Isabel; la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción y la Asociación Uroginecológica Argentina, entre otros. Los médicos oficializaron su decisión de cobrar un extra a partir de este lunes.

La reacción de las prepagas

Una vez que se conoció la decisión y el reclamo de los profesionales, varias empresas de medicina privada salieron a advertir que solo trabajarán con prestadores que respeten los acuerdos firmados y garanticen el no cobro de ese plus a los afiliados.

Las empresas han rechazado esta decisión y han instruido a sus clientes que denuncien a quiénes les quieren cobrar o, en algunos casos, han decidido reintegrar los copagos.

Pero también hay voces desde el sector empresarial que ven esta coyuntura como una forma de reducir la cantidad de visitas y prestaciones a pagar, lo cual también ayudaría a descomprimir la demanda de turnos, que en casos es de hasta dos meses.

"Los profesionales de la salud reclaman que los tiempos de pago no se ajustan al constante aumento inflacionario y la crisis económica que atraviesa el país. Razón por la cual muchos recurren a esta práctica desleal como método para paliar el complejo momento que vive el sistema de salud. Asimismo, cabe destacar que con el pago del plus médico, en la mayoría de las veces, no se otorga comprobante, con lo cual no podemos realizar los reintegros, pues son ingresos no declarados por los profesionales", dijo Mario Koltan, presidente de Boreal Salud.

En la actualidad, según explican desde el sector privado, como parte de los esfuerzos por abordar estas tensiones, se están tomando medidas para contrarrestar las consecuencias de aquellos profesionales que no cumplen con los convenios de salud.

En este contexto, aseguran que además de llevar a cabo los reembolsos correspondientes, cualquier "plus médico" adicional será deducido de los pagos a los médicos que incurran en incumplimiento.

A corto plazo, la expectativa es que la situación se resuelva a través del diálogo y la comunicación, llegando a un acuerdo con todas las partes afectadas y encontrando un punto intermedio que garantice la prestación de servicios de alta calidad para los afiliados.