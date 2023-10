Los 5 errores que no hay que cometer al tramitar la visa para emigrar a los Estados Unidos

La ola de emigración que se vive en la Argentina en los últimos años tiene a los Estados Unidos como uno de los principales destinos. Las posibilidades económicas y de desarrollo que ofrece ese país son un imán no sólo para los argentinos sino para ciudadanos de muchas nacionalidades que buscan un futuro mejor, especialmente de Latinoamérica.

Ese atractivo también tiene sus inconveniente: no es fácil ser aceptado como inmigrante y son muchos los que se frustran en el intento. En gran parte, porque no hay posibilidades para todos y las vacantes son pocas en relación con la demanda, pero también porque los aspirantes a obtener una visa no realizan el trámite adecuadamente y cometen errores en su postulación, por los que terminan desperdiciando la oportunidad.

Hay que tener en cuenta que no existen los gestores oficiales habilitados para realizar los trámites que se requieren, una consulta muy frecuente que realizan los interesados en la embajada de ese país en la Argentina. Según un relevamiento de la consultora Law Offices of Carla Anzaldi, firma especializada en inmigración, en los últimos 3 años el porcentaje de visas otorgadas aumentó un 40% en países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú, que ocupan el podio de mayores solicitudes.

Estos son los cinco puntos claves que los interesados en emigrar a los Estados Unidos a veces desconocen o no tienen en cuenta:

1. No entender los tipos de visa disponibles

Uno de los errores más frecuentes al tramitar una visa para Estados Unidos es no comprender las distintas categorías de visas disponibles. Desde visas de trabajo hasta visas de turista, pasando por visas de estudiante y familiares, cada una tiene requisitos y procesos específicos. Es fundamental investigar y seleccionar la visa que mejor se adapte a tus circunstancias antes de comenzar el proceso. Consultar con un experto en inmigración o un abogado puede ser de gran ayuda para entender cuál es la visa más adecuada o sugerida.

Desde Law Offices of Carla Anzaldi precisaron que el ranking de tipo de visas que aplican los residentes latinos que emigran principalmente al estado de la Florida, lo encabezan las siguientes:

Visa de inversión: muchos latinos optan por la visa de inversionista para establecer o expandir negocios en Estados Unidos;

Visa de talento: esta visa es elegida por aquellos latinos con habilidades y talentos especiales que desean trabajar en campos específicos como el deporte, las artes o el espectáculo;

Residencia de trabajo: algunos latinos obtienen la residencia de trabajo como parte de su proceso migratorio hacia Estados Unidos. Otras visas de gran demanda incluyen la visa de intercambio comercial o exención por interés comercial.

2. Falta de planificación y documentación

La falta de planificación puede resultar en errores que retrasen o impidan la obtención de una visa. Es fundamental reunir todos los documentos necesarios y completar los formularios de manera precisa y puntual. La falta de algún documento o información incorrecta puede llevar a rechazos y retrasos innecesarios. Es importante investigar detenidamente los requisitos de la visa que se está solicitando y asegurarse de tener toda la documentación en orden antes de iniciar el proceso.

3. No cumplir con los requisitos de elegibilidad

Cada tipo de visa tiene requisitos de elegibilidad específicos que deben cumplirse. Un error común es solicitar una visa sin cumplir con estos requisitos. "Por ejemplo, si estás solicitando una visa de trabajo, es importante tener una oferta de trabajo válida de un empleador en Estados Unidos. Si estás buscando una visa de estudiante, debes ser admitido en una institución educativa acreditada. No cumplir con estos requisitos puede llevar a la denegación de la visa y dificultar futuros intentos”, aclaró Carla Anzaldi, abogada especialista en inmigración.

4. No presentar la información financiera adecuada

En muchos casos, se requiere presentar información financiera para demostrar que puedes mantenerte económicamente durante tu estancia en Estados Unidos. Esto es particularmente importante para visas de estudiante y familiares. No proporcionar pruebas adecuadas de solvencia financiera puede ser un obstáculo para obtener una visa. Resulta clave asegurarse de tener los estados de cuentas bancarias, cartas de patrocinio u otros documentos financieros necesarios antes de presentar una solicitud.

5. No prepararse para la entrevista consular

La entrevista consular es una parte crucial del proceso de solicitud de visa. Aquí es donde el funcionario consular determina si cumples con los requisitos y si eres elegible para la visa. No prepararse adecuadamente para esta entrevista puede ser un error costoso. Practicar preguntas comunes de entrevistas, llevar todos los documentos requeridos y estar preparado para explicar tus intenciones de viaje son aspectos importantes para superar con éxito esta etapa.