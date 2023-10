Estados Unidos y Europa se enfrentan por la investigación del bombardeo al hospital en Gaza

Disputas entre el Consejo Europeo y el Pentágono por las investigaciones solicitadas sobre el bombardeo al hospital Al Ahli, en la Franja de Gaza. Por el ataque, que habría dejado centenares de muertos, Israel y milicias pro Palestina se acusan mutuamente y asoma una posible investigación internacional que los Estados Unidos rechazan.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, pidió que se realice una investigación seria sobre lo ocurrido con el hospital de la Franja de Gaza: "Sentimos emoción por las víctimas y necesitamos una investigación seria para aclarar las cosas", resaltó el belga y recalcó que es de interés para muchos líderes de Europa y otros continentes.

Además, Michel remarcó que el ataque a un hospital vulnera legislación internacional y se distanció de la postura americana, que tomó la versión israelí, sobre un lanzamiento de cohete fallido por parte de Hamas. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, declaró: "No creo que sea apropiado en este momento" a lo que agregó que Israel hizo públicas "gran cantidad de pruebas".

En esta discusión entre ambas posturas que lideran la política del Atlántico Norte, coinciden en la necesidad de la cumbre de mañana para evitar que la guerra en Gaza escale y se convierta en un conflicto mayor. Sostuvo también que la postura de los miembros de la Unión Europea es única, tras las críticas a Úrsula Von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, por parte del presidente irlandés, Michael Higgins, al no haberse ella pronunciado con respecto a las bajas civiles en Israel.

El presidente del Consejo Europeo remarcó también la estrecha relación entre Irán y los grupos terroristas Hamás y Hezbolá, por lo que destacó la necesidad de compartir trabajos de inteligencia con los Estados Unidos. Además, sentenció que el conflicto en Medio Oriente es positivo para Rusia en su búsqueda de enfrentar al Sur Global con Occidente y pidió "no caer en la trampa de Moscú".

Mientras tanto, desde Washington creen que no es apropiado iniciar una investigación internacional sobre el bombardeo y defendió la postura israelí de que se debió a un ataque fallido del yihadismo. Miller sostuvo también que no se deben apresurar a creer la versión de un grupo terrorista que "no aportó pruebas", mientras Israel sí lo hizo. Destacó también que siguen "evaluando que los indicios iniciales son que esto se debió a un cohete errante lanzado por la Yihad Islámica palestina. No necesariamente nos basamos en otros informes o informes de los medios para llegar a esas conclusiones".

Lloyd Austin, secretario de Defensa americano, se comunicó con Yoav Gallant, homólogo israelí, para reiterar el derecho a la defensa de su país, subrayando la importancia de proteger a los civiles israelíes. Al mismo tiempo se informó que los Estados Unidos ha suministrado interceptores para el Domo de Hierro, defensa clave en la defensa de Israel.