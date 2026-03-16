El ejército israelí mata a pareja palestina, sus dos hijos más pequeños y hiere a otros dos

El padre, la madre y dos hijos pequeños de una familia palestina murieron cuando fuerzas israelíes abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban en Cisjordania. Otros dos hijos resultaron heridos.

El Ministerio de Salud palestino confirmó que cuatro miembros de la familia Bani Odeh —los padres, Ali de 37 años, su esposa Waad de 35, y dos de sus hijos, Mohammed, de cinco años, y Othman, de siete— fallecieron.

Todos llegaron al hospital con heridas de bala en la cara y la cabeza, según el ministerio.

La Media Luna Roja Palestina declaró que las fuerzas israelíes impidieron inicialmente que sus equipos llegaran hasta los heridos dentro del coche y les ordenaron abandonar la zona.

Las autoridades israelíes afirmaron que en el momento de los hechos se estaba llevando a cabo una operación conjunta del ejército y la policía fronteriza paramilitar israelí en la localidad. Según las autoridades, el coche aceleró hacia las fuerzas israelíes, que se sintieron amenazadas y respondieron disparando.

Agregaron que se estaban investigando las circunstancias del incidente.

Getty Images Un hombre carga el cuerpo de Mohammed Bani Odeh, de cinco años, durante el funeral de su familia muerta en manos de las fuerzas israelíes.

Los dos hijos mayores, de ocho y 11 años, que también viajaban en el coche y presenciaron la muerte de su familia, sobrevivieron con heridas leves de metralla.

En declaraciones a la agencia de noticias Reuters desde el hospital, Khaled, de 11 años, contó que oyó a su madre llorar y a su padre rezar, pero no oyó ninguna voz de sus otros hermanos antes de que el silencio se apoderara del coche tras el tiroteo.

La familia había estado en la cercana ciudad de Nablus para comprar ropa. Pasada la medianoche regresaron a Tammum.

De repente, según contaron Khaled y su hermano, vieron apuntadores de láser dirigidos a su familia desde todas direcciones. Oyeron a su madre gritar, oyeron a su padre decir "Dios es grande" y luego oyeron una ensordecedora ráfaga de disparos.

"Nos dispararon directamente; no sabíamos de dónde venían los disparos. Mataron a todos los que iban en el coche, excepto mi hermano Mustafa y yo", declaró Khaled.

El niño contó desde el hospital que los soldados israelíes abrieron fuego sin previo aviso. Tras el tiroteo, un israelí le preguntó quiénes iban en el coche. "Le dije: 'Mi padre, mi madre, mis tres hermanos y yo'. Me respondió: 'Estás mintiendo', y entonces empezaron a golpearme y patearme".

En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó enérgicamente las muertes de la familia palestina, que, según afirmó, fueron "un acto de ejecución extrajudicial", perpetrado por las fuerzas israelíes.

Agregó que estos hechos no eran incidentes aislados, sino parte de "una agresión generalizada y sistemática contra los palestinos por parte de Israel".

"Estos crímenes, junto con la creciente violencia perpetrada por los colonos israelíes en Cisjordania ocupada, no son incidentes aislados, sino parte de una campaña más amplia y sistemática destinada a la destrucción y el desplazamiento forzado del pueblo palestino", declaró el ministerio en un comunicado.

BBC En noviembre, un niño palestino de 14 años llamado Jad Jadallah fue muerto a quemarropa por soldados israelíes en un campo de refugiados en Cisjordania ocupada.

Un portavoz de la policía israelí indicó que la familia Bani Odeh fue muerta durante una operación conjunta con el ejército israelí. Las fuerzas abrieron fuego contra el vehículo al "percibir una amenaza inmediata" tras su aceleración, según el comunicado.

La policía y el ejército se encontraban en la zona para "arrestar a sospechosos buscados por presunta participación en actividades terroristas", según el comunicado. "Las circunstancias del incidente están siendo investigadas por las autoridades competentes".

Según la ONU, 55 niños fueron muertos por las fuerzas israelíes en Cisjordania el año pasado y 227 menores han muerto en el territorio desde que comenzó la guerra de Israel en Gaza en octubre de 2023.

Y desde el 28 de febrero, cuando inició la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, gran parte de Cisjordania ocupada permanece bajo estrictas restricciones de movimiento.

Según grupos de derechos humanos y personal médico, los colonos israelíes en Cisjordania están aprovechando de las restricciones a la libertad de movimiento para atacar a palestinos que viven en las laderas y valles del territorio. Y los bloqueos militares impiden que las ambulancias lleguen rápidamente a las víctimas.

La ONU dice que siete palestinos han muerto en ataques perpetrados por colonos en Cisjordania desde el 28 de febrero.

BBC

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FUENTE: BBC