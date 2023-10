Cáncer de mama: 26% de las mujeres con riesgo nunca se hizo una mamografía

¿Sabías que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres y que 1 de cada 8 tienen posibilidades de padecerlo en algún momento de su vida? De hecho, es la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres, a pesar de que el 95% de los casos pueden curarse si se detecta a tiempo. Hoy 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, algunos datos para generar conciencia.

Aunque la gran mayoría de las mujeres conoce la importancia de los chequeos periódicos en la detección del cáncer de mama, sólo el 63% admite hacerse el autotest. Las cifras provienen de una encuesta realizada a profesionales de la salud y pacientes por Wiri Salud, una plataforma de atención médica integrada por más de 10.000 profesionales, más de 80.000 usuarios mensuales, con presencia en Argentina, México y Ecuador.

Chequeos anuales

Mientras el 63% de las mujeres encuestadas respondió que se realizan chequeos anualmente, cerca del 37% se hacen controles cada dos (17%) y cinco años (3%) o directamente no los hacen (16%). De hecho, el sondeo encontró que hay un 26% de mujeres que reúnen alguna condición de riesgo -edad, antecedentes familiares, etc- que nunca se hizo una mamografía. Dentro de las menores de 40 años, el porcentaje que no se realiza chequeos anuales asciende al 51%.

Casi el 70% de las personas encuestadas por Wiri Salud admitió que tienen alguna persona en su círculo que ha padecido cáncer de mama y la gran mayoría afirmó que esa situación las llevó a modificar su conducta frente a los controles y tener mayor conciencia sobre ellos. Si bien el cáncer de mama hereditario representa sólo alrededor de entre el 5% y el 10% de todos los casos de este tipo de cáncer, según datos del Ministerio de Salud nacional, a las mujeres que tienen en su familia una persona que haya padecido la enfermedad –una madre o una hermana, por ejemplo–, se les recomienda que se realicen la mamografía 10 años antes de la edad de detección de su familiar cercano.

Campañas de concientización

La concientización y la información son dos claves en la lucha contra el cáncer de mama. Sin embargo, casi la mitad de los profesionales considera que no hay suficientes campañas publicitarias para contribuir a la toma de conciencia de la población, según otro sondeo realizado por Wiri Salud a miembros del sector de la salud. Una gran proporción de los profesionales (75%) percibe que las series y películas ayudan a que haya una mayor conciencia de la enfermedad y que se hagan mayores

controles. Además, casi el 90% observa un aumento de las consultas cuando se da a conocer el caso de alguna figura pública

La falta de información es particularmente problemática en la población masculina. Si bien el riesgo de padecer cáncer de mama en los hombres se reduce a entre 0,5% y 1%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gran mayoría de los profesionales (93%) dijo que no recibe consultas de hombres en relación con este tipo de cáncer. Según los últimos datos de la OMS, a nivel mundial 2,3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama y 685.000 fallecieron en 2020.

Síntomas

Los síntomas del cáncer de mama pueden incluir: bultos o engrosamiento de la mama, que pueden no ser doloroso; cambios en el tamaño, la forma o el aspecto de la mama; cambios en la textura y el color de la piel; retracción u otros cambios en el aspecto del pezón o la areola; líquido anormal o sanguinolento saliendo del pezón. Ciertos factores como la edad, obesidad, sedentarismo, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, exposición a radioterapia o terapias de reemplazo hormonal, antecedentes reproductivos -como primera menstruación a edad temprana, nunca haber tenido hijos o tener una edad avanzada en el momento del primer parto-, pueden incrementar el riesgo de contraer la enfermedad.

En el Mes de la Sensibilización contra el Cáncer de Mama es importante recordar que la detección temprana es fundamental para prevenir esta enfermedad y que para son imprescindibles hacerse los controles médicos y el autotest.