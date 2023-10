Una argentina que acaba de superar un cáncer fue secuestrada por Hamás

Desde hace 11 días que Romina busca desesperada a su hermana Karina Engelbert de 51 años, a su cuñado y a sus dos sobrinas de 11 y 18 años de edad, quienes se cree fueron secuestradas por Hamás. Romina y Karina nacieron en la provincia de Córdoba pero emigraron desde muy chicas a Israel. El pasado 7 de octubre se despertaron por el ruido de las sirenas que alertaban por los bombardeos de Hamás. La primera estaba en Ofakim, a 20 kilómetros de Franja de Gaza, mientras que la segunda habitaba en el kibutz Nir Oz, donde los terroristas asesinaron a 25 personas y secuestraron a 80, además de quemar las casas.

En dialogo con un cronista enviado por el canal cordobés El Doce, Romina relató que se comunicaron por mensaje y que lo último que le escribió fue a las 9.30: "Tené cuidado, están acá".

Su otra hermana, llamada Paola, la llamó más tarde y dijo que la escuchó gritar "Están acá, están acá". Entre lágrimas, Romina contó que desde entonces no sale de la conmoción porque no supo nada más de Karina ni de su cuñado y sobrinas, pero cree que el grupo terrorista los tiene en cautiverio en Franja de Gaza por la geolocalización de los teléfonos.

Karina junto a sus dos hijas desaparecidas desde el ataque de Hamás a Israel. Foto: Captura de Facebook

En la entrevista televisiva contó que Karina acaba de salir de un cáncer y sin poder evitar el llanto expresó: “Luchó como una leona para salir y andá a saber si está luchando allá”. Además, el marido de Karina es diabético, la hija mayor es pos-traumática y que todos necesitan medicamentos.

Sobre sus sobrinas, Romina dijo: “Es tremendo no sentirlas al lado mío", y desconsolada explicó que sus propias hijas están con asistencia psicológica y no quieren salir de su habitación. "Tienen miedo hasta para ir al baño", admitió.

“Tengo muchas cosas en la cabeza que me dan vueltas. Solo quiero que los traigan y poder abrazarlas y que mi hermana me siga retando por cosas que digo o que me haga los alfajores más ricos que sabe hacer”, pidió desesperada.

Mirá la entrevista que brindó Romina a Canal El Doce de Córdoba: