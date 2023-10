¿Qué comemos hoy? tips para terminar el día con energía

¿Quién no aprovecha este mes de ofertas, descuentos y promociones? Madres o no y algún que otro hombre también aprovechamos los beneficios. Y para no ser menos, en el mes de la mujer, te voy a contar cómo y con qué alimentos y comidas podés llegar al final de la jornada con energía y mejorar tu rendimiento físico, emocional e intelectual todos los días.

La clave: una alimentación equilibrada, balanceada y variada, y ¿cómo lo haces?

Realiza al menos 4 comidas por día: desayuno, almuerzo, merienda y cena, menos cantidad y más ingestas en el día.

desayuno, almuerzo, merienda y cena, menos cantidad y más ingestas en el día. Incorpora todos los grupos de alimentos: carnes rojas y blancas magras, lácteos descremados y huevo. Cereales integrales, legumbres, papas, batatas, choclo y mandioca. Vegetales variados de todos los colores, crudos y cocidos. Frutas frescas y enteras.

carnes rojas y blancas magras, lácteos descremados y huevo. Cereales integrales, legumbres, papas, batatas, choclo y mandioca. Vegetales variados de todos los colores, crudos y cocidos. Frutas frescas y enteras. Incorporar frutos secos: nueces, almendras, castañas, maní etc.

nueces, almendras, castañas, maní etc. Variedad de semillas: germen de trigo y levadura de cerveza.

germen de trigo y levadura de cerveza. Beber: suficiente cantidad de agua.

suficiente cantidad de agua. Realizar: ejercicio físico de tu agrado, para que sea un disfrute no un padecimiento.

ejercicio físico de tu agrado, para que sea un disfrute no un padecimiento. Evitar: azúcar y harinas refinadas, el alcohol, tabaco, el exceso de sal y ultra procesados.

azúcar y harinas refinadas, el alcohol, tabaco, el exceso de sal y ultra procesados. Realiza al menos 4 comidas por día. Son los consejos que te doy a vos muchas veces en la consulta, parece fácil, sé que en varias ocasiones la mayoría de ustedes por ocuparse "del otro" hace que postergue hasta su propia alimentación y salud. Solo hay que comenzar por un día a la vez y siempre por el desayuno:

Desayuno completo para iniciar el día con energía

Infusión: te, café, mate, mate cocido.

Opciones proteicas: leche, yogurt, queso fresco, ricota, bebida vegetal fortificada con calcio, un huevo.

Opción de carbohidratos: pan integral con semillas, pan de legumbres, tortilla de avena, granola, copos de maíz, 1 arepa, pan de quinoa, hummus.

Grasas saludables: mantequilla de maní, frutos secos, palta.

Frutas enteras o tomates.

Variedad de semillas, dejarlas en agua la noche anterior para activar.

Desayuno para iniciar el día.

Meriendas rápidas y saludables

Yogurt con frutas y granola.

Tostado de pan integral jamón y queso.

Omelette de queso.

Leche (descremada común o de almendras) con copos de maíz.

Mix de frutas con gelatina y yogurt natural.

Tostadas con queso o ricota.

Discos de arroz con tomates y queso.

Tomates Cherry, aceitunas, maní y queso.

Almuerzos y cenas saludables para toda la familia

Lunes:

Almuerzo: churrasco con ensalada mixta (lechuga, tomates y granos de choclo).

Cena: milanesa de berenjena a la napolitana con puré mixto (papas y calabaza).

Martes:

Almuerzo: cazuela de pollo con vegetales (cebolla, ají, zanahoria y arvejas).

Cena: tarta de acelga y ricota sin tapa.

Miércoles:

Almuerzo: zapallitos rellenos con carne o pollo y arroz integral + ensalada verde.

Cena: fideos integrales con vegetales salteados al wok (berenjena, zapallitos, zanahoria, ají y cebolla).

Jueves:

Almuerzo: milanesa de merluza con ensalada de chauchas, remolacha y huevo duro.

Cena: hamburguesa de garbanzos con tortilla de espinacas.

Viernes:

Almuerzo: cerdo con calabaza, cebolla y batatas al horno.

Cena: rapiditas untadas con hummus o palta y vegetales salteados (cebolla, ají, zanahoria y champiñones).

Sábado:

Almuerzo: ensalada de atún, zanahoria, quinoa, tomates, lechuga y huevo.

Cena: pizza de harina integral y rúcula.

Domingo:

Almuerzo: pollo con vegetales a la parrilla o al horno. (Cebolla, ají, bonito, berenjena, papas)

Cena: omelette con jamón y queso + ensalada de tomates.

Hacer ejercicio físico, para que sea un disfrute.

Este es el mes del cambio, te propongo que te ubiques en primera en la fila, que te tomes el tiempo de mirarte, quererte y ocuparte de vos. Es el momento de cuidarte empezando por tu alimentación, mimarte haciéndote algo que te gusta y empezando a cambiar desde adentro. Vos mujer establece tus nuevas prioridades en las que te encuentres primera y todo irá mejor, no lo dudes.

* Silvana Franco, Lic. en nutrición MN: 6309

Turnos presenciales y virtuales:

Ig: silvanafranco.nutricion

WhatsApp: 1157620047