Los efectos impensados de la crisis económica en la salud mental

Tanto la duda como la certeza, forman parte de la salud mental de un individuo a lo largo de su vida. Ambas características, según especialistas, permiten enfrentar la realidad, pero cuando la incertidumbre aparece, puede sacudir los pilares de la estabilidad emocional.

Argentina vive uno de los momentos más críticos de su historia, con una inflación galopante que alcanzó en el mes de septiembre el 138,3% interanual y que impacta directamente en los bolsillos. El estancamiento económico, una inflación anual que según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) será del 200%, una pobreza del 40,1%, las constantes devaluaciones post PASO y las que vendrán luego de las generales suman un combo duro y potencialmente explosivo que impacta directamente en el imaginario social y en la psiquis de las personas. A la hora de pagar el alquiler, los impuestos, el transporte y el alimento, miles de personas ven día a día como sus salarios alcanzan menos.

La palabra economía proviene del griego, se compone por Oikos (hogar) y Nomia (administración), y quiere decir administración del hogar. Por esa razón, la crisis económica tiene un impacto directo en el bienestar psíquico. "Afectada la administración del hogar, se ve afectada la salud mental, de modo sistémico", sostiene el psicólogo clínico y Magíster en Economía y Administración de la Salud, Mario Lamagrande.

Sensaciones como malestar o angustia por no "poder administrar" las cuentas del hogar, no llegar a mitad de mes, no poder comprar alimentos esenciales que fue uno de los rubros que más aumentó el último mes, no poder pagar la consulta médica y mucho menos disfrutar tiempo de esparcimiento y recreación pueden invadir el día a día y generar distintos efectos en la psiquis. Cuando estas sensaciones devienen en incertidumbre producto del contexto político y económico, puede ocasionar sintomatología como insomnio, ansiedad, estrés, depresión y angustia, entre otras.

Para Lamagrande "la crisis económica, y específicamente la inflación, pueden tener un impacto significativo en la percepción sobre la realidad social y su correlato con la salud mental".

Sobre la percepción de la realidad social, "la crisis económica puede generar una percepción de incertidumbre y desconfianza en el futuro. Esto puede llevar a las personas a sentirse más vulnerables y aisladas, y a tener una visión más negativa de la sociedad. La inflación, en particular, puede hacer que las personas se sientan más estresadas y preocupadas por su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. Esto puede llevar a un sentimiento de inseguridad y a una mayor dificultad para planificar el futuro", sostuvo el Magíster.

La crisis económica puede generar incertidumbre y conducir al aumento de la ansiedad y el estrés.

Foto: Efe.

Mientras tanto, el correlato con la salud mental se da porque "la crisis económica y la inflación pueden aumentar el riesgo de trastornos de ansiedad, depresión y estrés. Las personas que se sienten estresadas, ansiosas o deprimidas pueden tener más dificultades para concentrarse, tomar decisiones y relacionarse con los demás. Esto puede afectar su rendimiento laboral, sus relaciones personales y su calidad de vida en general".

Efectos específicos en la salud mental

"Los efectos específicos de la crisis económica y la inflación en la salud mental pueden variar según el individuo y sus circunstancias", señala el experto. Sin embargo, algunos de los efectos más comunes incluyen:

Aumento de la ansiedad y el estrés: La crisis económica puede generar una sensación de incertidumbre y desconfianza en el futuro, lo que puede conducir a un aumento de la ansiedad y el estrés.

puede generar una sensación de y desconfianza en el futuro, lo que puede conducir a un aumento de la ansiedad y el estrés. Depresión: La crisis económica puede dificultar el acceso a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, lo que puede conducir a sentimientos de desesperanza y depresión.

puede dificultar el acceso a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, lo que puede conducir a sentimientos de desesperanza y depresión. Trastornos del sueño: La ansiedad y el estrés pueden dificultar el sueño, lo que puede conducir a problemas de salud física y mental.

Problemas de salud física: El estrés y la ansiedad pueden contribuir al desarrollo de problemas de salud física, como enfermedades cardíacas, diabetes y trastornos digestivos.

Problemas de relaciones: El estrés y la ansiedad pueden dificultar la comunicación y la resolución de conflictos en las relaciones, lo que puede conducir a problemas interpersonales.

El estrés, la ansiedad o estar deprimido puede traer dificultades para concentrarse y relacionarse.

Foto: Shutterstock

Los estudios de la OMS en Latinoamérica han encontrado que las crisis sociales son un factor de riesgo importante para los trastornos mentales. Estas investigaciones han demostrado que las personas que viven en contextos de crisis social tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales que las personas que viven en contextos estables.

"Algunos ejemplos de crisis sociales que han tenido un impacto significativo en el psiquismo humano en Latinoamérica incluyen a crisis económica de 2008, que provocó un aumento de la pobreza y el desempleo en Latinoamérica. Esto llevó a un aumento de los trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión", indicó Lamagrande. Asimismo, la pandemia de COVID-19, significó una crisis sanitaria, económica y social que tuvo un efecto particular en Latinoamérica. Llevó a un aumento de los trastornos mentales, como el estrés postraumático y la depresión".

Medidas para prevenir el impacto de la crisis en la salud mental

El especialista en salud mental, Economía y Administración de la Salud, concluyó que es necesario que "los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil estén preparados para abordar los efectos de las crisis sociales en el psiquismo humano. Estas organizaciones deben proporcionar apoyo psicológico y social a las personas que se ven afectadas por las crisis sociales, ya que la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales relacionados con las crisis sociales son fundamentales para mejorar la salud mental y el bienestar de las personas".

Que los servicios de salud mental sean accesibles es una medida fundamental para mejorar el bienestar.

Foto: Shutterstock

Entre las medidas que se pueden tomar para abordar los efectos de las crisis sociales en el psiquismo humano, Lamagrande destacó: